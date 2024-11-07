Стало відомо, як довго триватимуть зимові канікули в українських школах

Навчальний процес в українських школах дуже не простий, адже на нього впливає не лише війна, а й проблеми з електроенергією та опаленням. В багатьох регіонах діти від початку війни навчаються дистанційно, на заході та в центрі країни частіше відвідують школу, однак взимку це може бути проблематично, якщо відбуватимуться систематичні відключення світла. У зв’язку з такою нестабільною ситуацією Міністерство освіти та науки дає школам лише загальні рекомендації щодо організації навчального процесу. Решту нюансів кожна школа має право вирішувати самостійно. Сюди входять й канікули та їх тривалість.

Що радять у Міністерстві?

У Міністерстві освіти та науки заявили, що навчальний рік 2024-2025 повинен тривати від 2 вересня 2024 року по 30 червня 2025 року. Впродовж цього часу школи мають право організувати осінні, зимові та весняні канікули. Однак період та тривалість цих канікул кожна школа встановлює самостійно. Відтак, деякі школярі відпочивали наприкінці жовтня (один тиждень), тоді як інші навчалися й матимуть більше вихідних взимку. Загалом, рекомендації щодо зимових канікул школам теж поступили. В Міністерстві освіти та науки зазначають, що доречно було б провести канікули з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року. Це багатьох здивувало, адже виходить, що протягом різдвяних свят школярі будуть навчатися. Нагадаємо, що Україна вже святкує Різдво за новим календарем (25 січня). Хоча знову ж, рішення, коли виходити на канікули, кожна школа має прийняти самостійно.

Діти масово виїжджають з батьками за кордон

Директори кількох шкіл поділилися сумною статистикою, що протягом останніх кількох місяців значно побільшало заяв про припинення навчання в школі через виїзд за кордон. Це стосується учнів абсолютно різних класів, а зокрема старшокласників, причому не лише хлопців, а й дівчат.

Також за прогнозами експертів цього року рекордно зменшиться кількість тих дітей, які складатимуть Національний мультипредметний тест. Все через те, що учні не планують вступати на навчання в українські вищі навчальні заклади.