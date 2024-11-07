Телефонують шахраї: цифри в номерах телефонів, які мають насторожити

Із появою мобільного зв’язку стало значно складніше визначити, хто та звідки вам телефонує, а головне – з якою метою. Зокрема розвелося чимало спамерів та шахраїв, які телефонують аби заробити легкі гроші. Тож абонентам потрібно бути насторожі й знати, коли краще не брати слухавку, щоб не втрапити в халепу.

Перші кілька цифр номера

Від однієї до трьох перших цифр номера після знаку «+» – це код країни. Українські номери починаються із +380. А от в Німеччині код складається з двох цифр +49. Побачивши цей код, ви можете визначити, з якої країни вам телефонують і не брати слухавку, якщо впевнені, що у вас в цій країні немає ані родичів, ані друзів.

Однак якщо ви все ж вирішили прийняти виклик, належить пам’ятати, що за дзвінки з-закордону оплату можуть знімати не тільки рахунку того, хто вам телефонує, але й з вашого власного.

Наступні дві цифри номеру позначають код регіону. Наприклад кодом Києва є цифра 44, тож якщо вам телефонують зі стаціонарного київського телефона, номер буде починатися з +380 (44). Але варто зауважити, що з таких номерів зараз найчастіше телефонують спамери та шахраї. Хоча із телефонів з таким кодом можуть також дзвонити представники різних державних установ та організацій.

Якщо номер не стаціонарний, то замість коду регіону буде код оператора. Наприклад номери абонентів Vodafone мають коди – 50, 66, 95 та 99, Київстар – 67, 68, 96, 97 і 98, Lifecell – 63, 73 й 93.

Короткі номери

Користуватися короткими номерами можуть собі дозволити тільки справді авторитетні організації та установи. Тож брати слухавку з такого номера чи телефонувати на нього можна лише тоді, коли ви впевнені, кому саме він належить.

Зазвичай з таких номерів дзвонять мобільні оператори чи банки. Але перш ніж приймати виклик, варто перевірити цей номер у інтернеті. Адже якщо він є інструментом шахрайської схеми, за з’єднання з вашого рахунку можуть зняти чималу суму коштів.

Невідомий номер

Під час вхідного дзвінка не визначився номер абонента? В такому випадку краще взагалі не брати слухавку. Адже навмисне приховування свого номера це вже свого роду «червоний прапорець». Зокрема в такий спосіб до вас можуть телефонувати шахраї.

Дзвінок через месенджер

Якщо вам телефонують з невідомого номера та ще й через месенджер, скоріш за все це рекламники, спамери чи шахраї, які просто не хочуть витрачатися на послуги мобільного зв’язку. Тож очевидно, що у випадку такого дзвінка слухавку також не беремо.

Корисна порада

Щоб вберегти себе від спамерів, шахраїв та шантажистів можна встановити на свій смартфон одну із спеціальних програм, наприклад Getcontact чи подібну. Такі програми допомагають визначити, хто саме телефонує та захищають від небажаних дзвінків.