Кінологи назвали ідеальні години для вигулу собак: обов’язково до виконання

Не всі власники собак знають, що вигулювати своїх улюбленців потрібно лише в певні години дня. Це напряму впливає на здоров’я та комфорт чотириногих друзів. Кінологи розповіли, на який час найкраще запланувати прогулянку та чому це так важливо.

Ранковий вигул – заряд енергії на весь день

На першу прогулянку спеціалісти радять вирушати з 6 до 8 години ранку. Саме у цей час собаки зазвичай прокидаються, тож їм буде корисно почати день із активного руху. Для ваших чотириногих друзів це не лише можливість бадьоро почати ранок, а й чудовий спосіб запустити процес обміну речовин та набратися енергії на увесь день.

Не обов’язково проводити надворі годину чи більше. Ранковий вигу може бути досить коротким. Головне, щоб собака встик сходити в туалет та трохи побігати. Навіть якщо перша прогулянка буде доволі спокійною й не супроводжуватиметься активними іграми, вона все одно піде на користь вашому собаці та позитивно вплине на його нервову систему.

Вечірній вигул – спосіб випустити накопичену енергію

Вечірній вигул кінологи радять запланувати на 18-20 годину. Це оптимальний час для більш тривалих та активних навантажень. Під час час вечірнього вигулу буде доцільно ініціювати енергійні ігри та різноманітні вправи на витримку.

Більшість собак увечері дуже грайливі й активні, тож потрібно дати вихід їх енергії. Тоді вночі ваш улюбленець спатиме спокійно та не будитиме вас, вимагаючи уваги.

Інші правила вигулу

Кінологи також радять власникам собак дотримуватися кількох важливих правил під час планування прогулянок. А саме:

влітку уникайте вигулу у найспекотніший час – з 11 до 16 години;

взимку не гуляйте із собакою рано вранці та пізно ввечері, коли температура надворі критично низька.

Дотримання певного режиму вигулу – це, на думку кінологів, один з найважливіших аспектів догляду за вашим улюбленцем. Завдяки регулярним прогулянкам у певний точно встановлений час собака буде почуватися впевнено й спокійно. Його поведінка стане більш передбачуваною, а характер – лагідним. До того ж систематичність у прогулянках збільшить довіру улюбленця свого господаря та покращить їхній емоційний зв’язок.