Вірмени отримали доступ до мережі 5G: у яких містах доступний інтернет нового покоління 

Вірменський телеком-оператор Ucom активно впроваджує технологію 5G у найбільших містах країни. Наразі проект компанії вже охопив дев’ять міст. Зокрема користуватися 5G-інтернетом тепер можуть мешканці Артіку, Апарані, Цахкадзорі, Діліжані, Спітаку, Ванадзорі, Степанавані, Чаренцавані та Ґюмрі.

Охоплення всіх цих міст мережею п’ятого покоління – лише перший етап масштабної програми, що має на меті модернізувати регіональну інфраструктуру оператора. Таким чином компанія Ucom значно підвищить якість своїх послуг, надаючи абонентам доступ до значно швидшого зв’язку.

Як зазначив гендиректор телеком-оператора Ucom Ральф Йірікян, впровадження технології 5G – надзвичайно важливий, можна сказати навіть історичний крок. Таке нововведення стане поворотним моментом у розвитку цифрової інфраструктури країни. Жителі Вірменії отримають доступ до революційної технології, що стане рушієм економічного зростання та впровадження в країні інших корисних інновацій.

Доступ до інтернету 5G отримають абсолютно всі абоненти оператора, незалежно від категорії та тарифного плану. До цього їх переліку входять як абоненти передплати, так і ті, що користуються своїми номерами за умовами постоплати, а також корпоративні клієнти. Єдиним виключенням стануть користувачі, чиї тарифні плани включають у себе лише одну послугу – доступ до мобільного інтернету.

Щоб підключити 5G абонентам Ucom не потрібно нічого робити. До мережі їх підєднають автоматично. Єдиною умовою є наявність смартфона на базі операційної системи iOS чи Android, сумісного із 5G.

Для забезпечення доступу до 5G ще більшій кількості абонентів, вірменський оператор навіть почав співпрацювати із провідним виробником смартфонів компанією Samsung. Окрім того у Ucom повідомили, що надання доступу до мережі вже переліченим дев’яти містам – це лише початок. У оператора є амбітний план збільшити зону покриття інтернетом п’ятого покоління до масштабів усієї країни.