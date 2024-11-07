В Україні зміняться правила здійснення грошових переказів: цього вимагає МВФ

В Україні збираються підвищити вимоги до банківських платежів. В НБУ вже розповіли про впровадження поняття «миттєвого платежу». Йдеться про карткові перекази, які здійснюються менш ніж за 10 секунд. Таке нововведення є вимогою Міжнародного валютного фонду і одним з кроків, що наблизить Україну до вступу у ЄС.

Впровадження жорсткіших вимог до роботи ринку фінансових послуг обумовлене нещодавно прийнятим законопроектом №11043, який вже підписав президент. Його головним розробником став Національний банк України, хоч серед ініціаторів є також кілька нардепів з «Відновлення України» та «Слуги народу».

Операції, які узагальнюють поняттям «миттєвих платежів», у Нацбанку кваліфікують як «кредитові миттєві перекази». Ідеться лише про перекази ініційовані відправником. Тобто до їх числа не входять, до прикладу, оплати підписок на певні послуги. Та головне, що повний цикл проведення такого переказу не повинен займати більш ніж 10 секунд.

Повним проведенням переказу вважається виконання усіх перелічених нижче кроків:

проведення необхідних перевірок (в тому числі фінмоніторингу);

фактичний переказ з рахунку відправника;

зарахування грошей на рахунок одержувача;

інформування одержувача з допомогою SMS або push-повідомлення.

Наразі в Україні жоден банк не надає послуг, що підпадають під визначення «миттєвого платежу». Тож якщо у рекламі котрась із фінустанов вживатиме це поняття, ризикує отримати штраф чи навіть позбутися ліцензії.

Наразі відомо, що впровадити 10-секундні платежі в Україні збираються ще до завершення 1-го кварталу наступного 2025 року. Наразі ж Національний банк активно проводить тестування таких платежів на базі різних українських банків. Впровадження таких переказів стане одним із найважливіших кроків, що наблизить Україну до вступу у Європейський союз. Адже миттєві платежі є не лише вимогою МВФ, а й актуальною загальноєвропейською тенденцією.