Авто

Це повинен знати кожен: 5 причин чому не можна їздити з майже пустим баком 

Yulia08.11.2024

Багато водіїв відкладають заправку автомобіля до останнього, чекаючи на спрацювання датчика рівня палива. Вони впевнені, що залишку бензину вистачить, щоб дістатися до найближчої заправки. Однак така стратегія є помилковою та може призвести до серйозних наслідків. Рекомендується заправляти автомобіль своєчасно, не доводячи бак до майже порожнього стану. Постійна їзда з малою кількістю палива може спричинити чимало проблем. 

Забруднення мотора

Постійна експлуатація автомобіля з майже порожнім паливним баком призводить до значного забруднення двигуна. Коли рівень палива опускається до критичної позначки, паливний насос починає всмоктувати не лише залишки палива, але й осад та домішки, які осідають на дні бака. Ці забруднення потрапляють у паливну систему і можуть призвести до засмічення паливного фільтра, пошкодження паливного насоса та форсунок, а також до порушення подачі палива в циліндри двигуна. В результаті, двигун починає працювати нестабільно, втрачає потужність і може вийти з ладу.

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Проблеми з паливним насосом

Паливний насос, який відповідає за подачу бензину в двигун, потребує охолодження. Цю функцію виконує саме бензин. Якщо палива в баку мало, насос працює “насухо”, перегрівається і може зламатися. 

Проблеми з паливним фільтром

Паливний фільтр призначений для очищення бензину від домішок. Якщо в баку мало палива, то концентрація цих домішок збільшується. В результаті фільтр швидко забруднюється і перестає виконувати свою функцію, що може призвести до серйозних проблем з двигуном.

Потрапляння повітря в паливній системі

Коли в паливному баку залишається мало бензину, в систему може потрапити повітря. Повітря створює повітряні пробки, які перешкоджають нормальній подачі палива до форсунок. Це призводить до перебоїв у роботі двигуна, зниження його потужності і збільшення витрати палива.

Утворення конденсату

У порожньому баку, особливо при зміні температури, утворюється конденсат – вода. Ця вода змішується з бензином і потрапляє в паливну систему. Вода корозійна і може пошкодити деталі паливної системи, такі як насос, фільтр і форсунки. Крім того, вода може замерзати в холодну пору року, що повністю блокує подачу палива.

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Yulia08.11.2024
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