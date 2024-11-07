Це повинен знати кожен: 5 причин чому не можна їздити з майже пустим баком 

Багато водіїв відкладають заправку автомобіля до останнього, чекаючи на спрацювання датчика рівня палива. Вони впевнені, що залишку бензину вистачить, щоб дістатися до найближчої заправки. Однак така стратегія є помилковою та може призвести до серйозних наслідків. Рекомендується заправляти автомобіль своєчасно, не доводячи бак до майже порожнього стану. Постійна їзда з малою кількістю палива може спричинити чимало проблем.

Забруднення мотора

Постійна експлуатація автомобіля з майже порожнім паливним баком призводить до значного забруднення двигуна. Коли рівень палива опускається до критичної позначки, паливний насос починає всмоктувати не лише залишки палива, але й осад та домішки, які осідають на дні бака. Ці забруднення потрапляють у паливну систему і можуть призвести до засмічення паливного фільтра, пошкодження паливного насоса та форсунок, а також до порушення подачі палива в циліндри двигуна. В результаті, двигун починає працювати нестабільно, втрачає потужність і може вийти з ладу.

Проблеми з паливним насосом

Паливний насос, який відповідає за подачу бензину в двигун, потребує охолодження. Цю функцію виконує саме бензин. Якщо палива в баку мало, насос працює “насухо”, перегрівається і може зламатися.

Проблеми з паливним фільтром

Паливний фільтр призначений для очищення бензину від домішок. Якщо в баку мало палива, то концентрація цих домішок збільшується. В результаті фільтр швидко забруднюється і перестає виконувати свою функцію, що може призвести до серйозних проблем з двигуном.

Потрапляння повітря в паливній системі

Коли в паливному баку залишається мало бензину, в систему може потрапити повітря. Повітря створює повітряні пробки, які перешкоджають нормальній подачі палива до форсунок. Це призводить до перебоїв у роботі двигуна, зниження його потужності і збільшення витрати палива.

Утворення конденсату

У порожньому баку, особливо при зміні температури, утворюється конденсат – вода. Ця вода змішується з бензином і потрапляє в паливну систему. Вода корозійна і може пошкодити деталі паливної системи, такі як насос, фільтр і форсунки. Крім того, вода може замерзати в холодну пору року, що повністю блокує подачу палива.