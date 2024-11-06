Економія проти комфорту: чому у дизельних автівках взимку холодніше

Взимку водії особливо цінують затишок та тепло в салонах своїх автівок. Однак не кожна машина може подарувати такий комфорт. Зокрема чимало автомобілістів помічають значну різницю між температурою в салонах бензинових та дизельних машин. У чому причина та як це виправити?

Експерти підтверджують, що у автівках на дизелі справді може бути дещо прохолодніше. Це пов’язано із характеристиками двигуна, який вирізняється значно вищим від бензинового коефіцієнтом корисної дії. Високий ступінь стиснення дозволяє таким двигунам перетворювати більшу частину енергії, отриманої від пального, не на тепло, а саме на роботу.

Тоді як бензинові двигуни, що характеризується меншим коефіцієнтом корисної дії та нижчим ступенем стиснення, під час роботи виділяють значно більше тепла. Таким чином салон бензинової автівки нагрівається набагато швидше і до вищої температури. А дизельні моделі більш ефективно використовують пальне, але у їх салонах значно «свіжіше», особливо у холодний сезон.

Коли ж дизельна автівка рухається на низьких оборотах або взагалі стоїть на місці, в салоні стає ще холодніше. Тож любителям тепла у таких машинах не завжди комфортно. Фахівці радять власникам дизельних моделей встановлювати у салонах своїх автівок автономні обігрівачі. Вони прогріватимуть салон до комфортної температури, не впливаючи при цьому на роботу двигуна.

Встановлення додаткових обігрівачів допоможе також непогано зекономити. Адже власникам дизельних автівок не доведеться постійно тримати двигун на високих оборотах лише для того, щоб у салоні було тепло. Таким чином вони значно зменшать споживання палива.

Як бачимо, у кожного типу двигуна є свої переваги та недоліки. Тож купуючи дизельну автівку з метою економії пального, варто подбати про встановлення додаткової системи обігріву. Особливо це актуально для людей, що мешкають в регіонах з холодним кліматом.