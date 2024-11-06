Збільшать штрафи й забиратимуть права: за що українських водіїв сильніше каратимуть?

У Верховній Раді вирішили, що українські водії не достатньо добре дотримуються правил дорожнього руху через що на дорогах постійно фіксуються все нові аварії нерідко з трагічним фіналом. Як показує статистика найбільше порушень та аварій відбувається саме на переїзді через пішохідний перехід.

Часто водії квапляться і не пропускають пішоходів, або ж хочуть пролетіти на жовтий, чи навіть вже червоний сигнал світлофора. У зв’язку з цим до Верховної Ради було внесено проєкт закону, де прописано нові, більші штрафи й покарання за недотримання правил дорожнього руху. Документ створили 1 листопада, а 5 він вже був поданий на розгляд комітету.

Про що йдеться у документі?

В документі прописані нові положення, які торкнулися кількох поширених правопорушень. Серед них:

Недотримання правил безпечного проїзду через пішохідний перехід. Ігнорування переваги пішоходів на нерегульованих переходах. Проїзд на жовтий та червоний сигнал світлофора.

Також жорсткіші штрафи будуть за порушення правил проїзду перехресть, обгону та низки інших небезпечних маневрів.

Як збільшаться штрафи?

За порушення цих правил первинні штрафи будуть такими, як зараз. Якщо водій порушив вдруге за рік, то повинен буде заплатити 1020 гривень. Це 60 тисяч неоподаткованих мінімумів. Якщо водій порушить правила втретє, то штраф вже буде 2550 гривень, а також у водія заберуть водійське посвідчення на термін від шести місяців до року. В Раді впевнені, що саме вилучення водійського посвідчення може стати тим найгіршим покаранням, яке справді призведе до кращої дисципліни на дорозі.

Наразі ж статистика з аваріями сумна. Однак, окрім водіїв дотримуватись правил дорожнього руху треба й пішоходам, адже дуже великий відсоток аварій трапляється й через їхню неуважність.