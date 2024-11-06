Увеличат штрафы и будут забирать права: за что украинских водителей будут сильнее наказывать?

В Верховной Раде решили, что украинские водители недостаточно хорошо соблюдают правила дорожного движения из-за чего на дорогах постоянно фиксируются все новые аварии нередко с трагическим финалом. Как показывает статистика, больше всего нарушений и аварий происходит именно на переезде через пешеходный переход.

Часто водители спешат и не пропускают пешеходов, или хотят пролететь на желтый, или даже уже красный сигнал светофора. В связи с этим в Верховную Раду был внесен проект закона, где прописаны новые, большие штрафы и наказания за несоблюдение правил дорожного движения. Документ был создан 1 ноября, а 5 он уже был подан на рассмотрение комитета.

О чем идет речь в документе?

В документе прописаны новые положения, коснувшиеся нескольких распространенных правонарушений.

Среди них:

Несоблюдение правил безопасного проезда через пешеходный переход. Игнорирование преимущества пешеходов на нерегулируемых переходах. Проезд на желтый и красный сигнал светофора.

Также более жесткие штрафы будут за нарушение правил проезда перекрестков, обгона и ряда других опасных маневров.

Как увеличатся штрафы?

За нарушение этих правил первоначальные штрафы будут такими, как сейчас. Если водитель нарушил второй раз за год, то должен будет заплатить 1020 гривен. Это 60 тысяч необлагаемых налогом минимумов. Если водитель нарушит правила в третий раз, штраф уже будет 2550 гривен, а также у водителя заберут водительское удостоверение на срок от шести месяцев до года. В Раде уверены, что именно изъятие водительского удостоверения может стать тем самым худшим наказанием, которое действительно приведет к лучшей дисциплине на дороге.

Пока же статистика с авариями печальная. Однако, кроме водителей соблюдать правила дорожного движения, нужно и пешеходам, ведь очень большой процент аварий случается и по их невнимательности.