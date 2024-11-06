Науковці розповіли, як швидко побороти безсоння без таблеток та мікстур

Від безсоння страждає велика кількість людей. Це проблема, яка багатьох турбує абсолютно у різному віці. І якщо дорослі ще можуть випити якусь таблетку, то от дітей, чи підлітків зовсім не хочеться підсаджувати на снодійні препарати. Та й дорослим зайвий раз приймати різноманітні ліки не надто корисно. Виявляється є не медикаментозний спосіб, який дозволяє швидко поринути у царство Морфея. Науковці почали його досліджувати ще у 1992 році, однак масово заговорили про це лише кілька років тому.

Вся справа в ковдрі

Звісно, зручність ліжка та подушки мають велике значення, однак не менш важливою є й ковдра, якою ви накриваєтесь. Численні дослідження та соціальні експерименти довели, що люди, які вкриваються важкою ковдрою засинають значно швидше. Річ в тім, що важка ковдра наче імітує обійми і в людини зменшується рівень тривожності. Американські сомнологи провели низку наукових досліджень й вважають, що це може стати дійсно проривом у боротьбі з безсонням. І що найцікавіше, це те, що метод абсолютно безпечний та не шкідливий на відміну від різних препаратів.

Наразі вчені планують розробити цілі протоколи щодо використання важких ковдр. Ці протоколи у майбутньому зможуть застосовувати у своїй практиці лікарі, які працюють у галузі психіатрії.

Як ще допомогти собі швидко заснути?

Окрім цього є й низка інших порад, які можуть допомогти вам швидше заснути. Звісно все індивідуально й те, що підійде комусь, може зовсім не підходити іншим. Однак, серед рекомендацій наступне:

Гарно провітрювати кімнату перед сном. По можливості за кілька годин до сну прогулятися на свіжому повітрі. За годину до сну не користуватися гаджетами та не споживати ніякої інформації. Перед сном можна послухати медитації або заспокійливі розмови. Сьогодні таких відео в інтернеті є безліч. Сомнологи радять й трав’яні чаї, а ще аромасвічки з мелісою, лавандою та іншими травами, які мають заспокійливий ефект.

Також є люди, яким допомагає заснути теплий душ або склянка теплого молока.