Науковці розповіли, як швидко побороти безсоння без таблеток та мікстур
Від безсоння страждає велика кількість людей. Це проблема, яка багатьох турбує абсолютно у різному віці. І якщо дорослі ще можуть випити якусь таблетку, то от дітей, чи підлітків зовсім не хочеться підсаджувати на снодійні препарати. Та й дорослим зайвий раз приймати різноманітні ліки не надто корисно. Виявляється є не медикаментозний спосіб, який дозволяє швидко поринути у царство Морфея. Науковці почали його досліджувати ще у 1992 році, однак масово заговорили про це лише кілька років тому.
Вся справа в ковдрі
Звісно, зручність ліжка та подушки мають велике значення, однак не менш важливою є й ковдра, якою ви накриваєтесь. Численні дослідження та соціальні експерименти довели, що люди, які вкриваються важкою ковдрою засинають значно швидше. Річ в тім, що важка ковдра наче імітує обійми і в людини зменшується рівень тривожності. Американські сомнологи провели низку наукових досліджень й вважають, що це може стати дійсно проривом у боротьбі з безсонням. І що найцікавіше, це те, що метод абсолютно безпечний та не шкідливий на відміну від різних препаратів.
Наразі вчені планують розробити цілі протоколи щодо використання важких ковдр. Ці протоколи у майбутньому зможуть застосовувати у своїй практиці лікарі, які працюють у галузі психіатрії.
Як ще допомогти собі швидко заснути?
Окрім цього є й низка інших порад, які можуть допомогти вам швидше заснути. Звісно все індивідуально й те, що підійде комусь, може зовсім не підходити іншим. Однак, серед рекомендацій наступне:
- Гарно провітрювати кімнату перед сном.
- По можливості за кілька годин до сну прогулятися на свіжому повітрі.
- За годину до сну не користуватися гаджетами та не споживати ніякої інформації.
- Перед сном можна послухати медитації або заспокійливі розмови. Сьогодні таких відео в інтернеті є безліч.
- Сомнологи радять й трав’яні чаї, а ще аромасвічки з мелісою, лавандою та іншими травами, які мають заспокійливий ефект.
Також є люди, яким допомагає заснути теплий душ або склянка теплого молока.
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