Ученые рассказали, как быстро побороть бессонницу без таблеток и микстур

От бессонницы страдает множество людей. Это проблема, которая многих беспокоит совершенно в разном возрасте. И если взрослые еще могут выпить какую-нибудь таблетку, то вот детей или подростков совсем не хочется подсаживать на снотворные препараты. Да и взрослым лишний раз принимать разные лекарства не слишком полезно. Оказывается есть не медикаментозный способ, который позволяет быстро проникнуть в царство Морфея. Ученые начали его исследовать еще в 1992 году, однако массово заговорили об этом всего несколько лет назад.

Все дело в одеяле

Конечно, удобство кровати и подушки имеют большое значение, однако не менее важно и одеяло, которым вы накрываетесь. Многочисленные исследования и социальные эксперименты доказали, что покрывающиеся тяжелым одеялом люди засыпают значительно быстрее. Дело в том, что тяжелое одеяло как бы имитирует объятия и у человека уменьшается уровень тревожности. Американские сомнологи провели ряд научных исследований и считают, что это может стать действительно прорывом в борьбе с бессонницей. И что самое интересное, это то, что метод абсолютно безопасен и безвреден в отличие от разных препаратов.

Ученые планируют разработать целые протоколы по использованию тяжелых одеял. Эти протоколы в будущем смогут применять в своей практике врачи, работающие в области психиатрии.

Как еще помочь себе быстро уснуть?

Кроме этого есть ряд других советов, которые могут помочь вам быстрее заснуть. Конечно, все индивидуально и то, что подойдет кому-то, может совсем не подходить другим. Однако среди рекомендаций следующее:

Хорошо проветривать комнату перед сном. По возможности за несколько часов до сна прогуляться на открытом воздухе. За час до сна не пользоваться гаджетами и не потреблять никакой информации. Перед сном можно прослушать медитации или успокаивающие разговоры. Сегодня таких видео в интернете множество. Сомнологи советуют и травяные чаи, а еще аромасвечки с мелиссой, лавандой и другими травами, которые оказывают успокаивающий эффект.

Также есть люди, которым помогает уснуть теплый душ или стакан теплого молока.