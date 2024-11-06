Це повинен знати кожен: чому телефон з морозу не можна одразу ставити на зарядку?

Календарна зима вже не за горами: до початку грудня залишилось менше місяця. Проте, погода може піднести сюрпризи, і справжня зима може настати раніше. Маючи це на увазі, хочемо поділитися важливим порадою для власників смартфонів. Якщо ваш гаджет нещодавно побував на морозі, ні в якому разі не підключайте його до зарядки відразу після того, як принесли його в тепло. Різкий перепад температур може негативно вплинути на акумулятор і призвести до його пошкодження.

Небезпечна ситуація знайома кожному

Знайома для багатьох зимова ситуація: ви повертаєтесь додому з морозної вулиці, в руках – смартфон, який провів деякий час на холоді. Екран показує низький рівень заряду батареї, і ви інстинктивно тягнетесь до зарядного пристрою. Однак, це може бути дуже шкідливо для вашого гаджета! Ніколи не підключайте до зарядки смартфон, який нещодавно побував на морозі. Різкий перепад температур може призвести до конденсації вологи всередині пристрою, що, в свою чергу, може викликати корозію та пошкодження електронних компонентів. Краще зачекайте близько півгодини, щоб телефон “підігрівся” до кімнатної температури, а потім вже підключайте його до зарядки.

Чому не можна відразу заряджати смартфон після морозу?

Якщо підключити зарядний пристрій до телефону, який ще не встиг зігрітися після морозу, є ризик серйозно пошкодити його акумулятор. Низька температура може призвести до того, що батарея втратить значну частину своєї ємності, тобто швидше розряджатиметься.

Але це ще не всі неприємності. Існує ймовірність, що замерзлий акумулятор може роздутися або навіть вибухнути під час заряджання.

Тому, повернувшись з морозу, не поспішайте підключати телефон до зарядки. Дочекайтесь, поки він зігріється до кімнатної температури. Не намагайтесь прискорити цей процес за допомогою обігрівачів, фена чи інших джерел тепла, оскільки це може пошкодити інші компоненти смартфона. Просто дайте телефону полежати близько 30 хвилин, після чого можна безпечно підключати його до зарядки.