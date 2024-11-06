Баттл Kia та Hyundai: обираємо найнадійнішого «корейця»

В Україні великою популярністю користуються корейські автобренди Kia та Hyundai. Але попри те, що Kia належить до Hyundai Motor Group, автомобілі цієї марки вважаються надійнішими за машини Hyundai. Зокрема згідно з рейтингом загальної надійності J.D. Power Kia знаходиться на 3-му місці, а Hyundai – аж на 8-му. Чим же так сильно відрізняються автівки цих виробників.

Загальні показники

У топі найнадійніших автівок Kia за версією J.D. Power опинилися Kia Sportage, Kia Forte та Kia K5/Optima. Натомість із продукції Hyundai найякіснішими вважаються Hyundai Tucson, Santa Cruz та Elantra.

Але якщо взяти до уваги усереднені показники надійності за трьома найкращими моделями кожного з брендів, то першість забере все ж Kia із 85 балами. Натомість автівки Hyundai отримали дещо нижчу оцінку – 83 бали зі 100.

А що діється під капотом?

Стосовно можливих технічних несправностей, власникам автівок від Kia доводиться сутужніше. Їх середні річні витрати на обслуговування становлять 474 дол. Прихильникам Hyundai натомість доводиться витрачати 468 дол. в рік.

На машинах Kia найдорожче коштує:

заміна вентилятора радіатора – до 626 дол;

заміна втулки колеса – до 450 дол;

заміна шланга радіатора – до 407 дол.

Власники Hyundai найбільше витрачають на:

заміну коліс – до 735 дол;

заміну датчика резервної системи попередження – до 592 дол;

заміну стартера – до 564 дол.

Загалом найбільш витратними моделями в плані ремонту є Kia Sorento 2013-2016 років та Hyundai Sonata 2011. У перших двигун відмовляє ще до 160 000 км пробігу, а у других за статистикою двигун доводиться міняти вже після 154 000 км.

Хто лідирує за кількістю відкликань?

Протягом останніх п’яти років обидва бренди бодай раз та відкликали свої моделі. Зокрема всі три найпопулярніші автівки від Hyundai мають попередження про ризик виникнення пожежі. Проте за загальною кількістю відкликань Hyundai все ж випереджає Kia, причому з величезним відривом – 263 проти 185 випадків.

Резюмуючи…

Загалом за надійністю та якістю Kia нехай і несуттєво, та все ж випереджають Hyundai. При цьому у кожного бренду є свої плюси: Hyundai дешевше ремонтувати, а Kia має у своєму послужному списку меншу кількість відкликань. Та загалом оцінки надійності у 83 та 85 балів говорять про досить високу якість, якій може позаздрити чимало представників сучасної автопромисловості.