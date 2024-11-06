Інтернет Vodafone став майже безкоштовним: за нього можна платити кешбеком

Платити за домашній інтернет від ФРІНЕТ та Vega тепер можна буде за допомогою кешбеку. Обидва телеком-оператори долучилися до програми «Національний кешбек «Зроблено в Україні». Тепер користуватися послугами провайдерів, що входять до групи компаній Vodafone Україна, стане ще вигідніше.

Програма «Національний кешбек» почала діяти в Україні з жовтня поточного року і дозволяє громадянам повернути 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів. А тепер користувачі інтернету Vodafone Gigabit Net Vega, Gigabit by Vega та «О3» зможуть платити за послуги, використовуючи ці бонусні кошти.

Оплатити послуги ФРІНЕТ та Vega за допомогою карти «Національний кешбек» можна як в особистому кабінеті користувача, так і за допомогою платіжного терміналу. Потрібно лише використати кешбек-карту замість звичайної банківської карти.

Як працює програма «Національний кешбек»?

Державна програма «Національний кешбек» щомісяця до 20-го числа повертає українцям 10% від вартості українських товарів, які вони придбали протягом минулого місяця. Загалом система дуже схожа до нарахування бонусів у мережах супермаркетів, аптек чи заправних станцій. Але масштаби значно більші, оскільки кешбек нараховується на державному рівні і не залежить від того, де саме споживач придбав той чи інший товар.

Максимальна сума коштів, яку можна отримати в якості кешбеку – 3000 грн на місяць. При цьому гроші громадянам повертають лише за товари, оплачені картками українських банків. Якщо ви звикли розраховуватись готівкою, на кешбек можна не розраховувати.

Як стати учасником програми?

Щоб взяти участь у програмі «Національний кешбек» потрібно зробити наступне:

Оформити у мобільному застосунку вашого банку віртуальну кешбек-карту. Оновити Дія, обрати у меню послугу «Національний кешбек» та вказати номер карти для зарахування бонусних коштів.

Окрім оплати інтернету від Vodafone, кешбек-кошти можна витратити також на послуги мобільного зв’язку, оплату комуналки, медичні послуги, квитки в кіно та ін. А ще їх можна призначити на допомогу ЗСУ.