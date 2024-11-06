Витягніть зарядку з розетки та вимкніть телевізор: прості звички, що зменшать платіжку за світло на 5000 грн

В осінньо-зимовий період енергоспоживання зростає в рази. Через те, що надворі раніше темніє доводиться частіше вмикати освітлювальні прилади. А у деяких споживачів на постійній основі працюють ще й електричні обігрівачі. Тож платити за електроенергію доводиться чимало.

На щастя є кілька способів, за допомогою яких можна заощадити на цьому енергоресурсі. У Міненергетики стверджують, що впровадивши у своє життя кілька простих звичок можна зменшити кількість спожитої електроенергії навіть на 1100 кВт*год за рік. В грошовому еквіваленті це близько 4 750 грн.

Як заощаджувати на електриці?

Спеціалісти Міністерства енергетики поділилися найефективнішими лайфхаками для зменшення використання електрики:

Замініть лампи розжарювання на LED-лампи

Таким чином можна зменшити споживання електроенергії в 10 разів. До прикладу, якщо ви заміните бодай 5 звичайних ламп потужністю 60 Вт на LED-лампи по 9 Вт, за рік можна буде заощадити до 680 кіловат;

Вчасно вимикайте світло та електроприлади

Якщо користуватися світлом лише за потребою і не залишати у порожніх кімнатах увімкнені світильники, можна заощадити близько 90 кіловатів за рік. Чимало енергії споживають також різноманітні електропристрої, знаходячись в режимі очікування. Вимикаючи їх з мережі ви скоротите своє річне споживання ще на 138 кіловатів;



Скоротіть час користування комп’ютером та телевізором

Замінивши бодай годину перегляду телевізора чи гри в комп’ютерні ігри, наприклад, на читання книжки, ви заощадите близько 144 кіловатів на рік;

Замінивши бодай годину перегляду телевізора чи гри в комп’ютерні ігри, наприклад, на читання книжки, ви заощадите близько 144 кіловатів на рік; Виймайте з розеток зарядні пристрої

Виявляється навіть якщо ви не заряджаєте телефон, планшет чи будь-який інший гаджет, але залишаєте зарядку у розетці, вона все одно споживає електроенергію. Ті, хто про це знає, можуть протягом року зекономити близько 26 кіловатів.



Ось такі прості звички, що зовсім не впливають на комфорт споживачів, можуть значно скоротити споживання електроенергії та зменшити суми у платіжках.