З’явились нові камери, що фіксують телефон у руці водія: де їх збираються встановити

На дорогах Франції незабаром з’являться нові камери, що не тільки фіксуватимуть перевищення швидкості, але й низку інших порушень ПДР. З їх допомогою можна буде визначити, чи дотримується водій безпечної дистанції, розпізнати телефон у його руці та непристебнутий ремінь.

Загалом у Франції вже працює близько 4000 камер, що моніторять ситуацію на автошляхах. Цього року на дорогах країни збираються встановити ще принаймні 100 камер, але вже нового зразка. Інноваційні камери під назвою MONOcam із вдосконаленим програмним забезпеченням матимуть цілу низку нових функцій. Використовуючи штучний інтелект вони зможуть фіксувати такі правопорушення, як:

недотримання безпечної дистанції;

їзда із непристебнутим ременем безпеки;

кермування із телефоном в руці.

Коли саме на автошляхах Франції будуть встановлені нові пристрої поки що достеменно невідомо. Однак місцевим водіям вже варто звикати контролювати дотримання цих трьох нескладних правил. Адже за порушення кожного з них доведеться заплатити штраф у сумі 135 євро. Штрафи надходитимуть за тією самою системою, що й штрафи за порушення швидкісного режиму.

Камери MONOcam, які збираються встановити на дорогах Франції, вже протягом деякого часу успішно використовуються у Нідерландах. Така камера може зафіксувати не тільки наявність телефона у руці водія, але й визначати, чи знаходиться він у активному режимі. Причому перевірити цей показник пристрій в стані навіть якщо водій під час розмови опустив телефон нижче керма.

Новітня камера із розширеними можливостями вже привернула увагу поліцейських низки інших європейських країн. Наприклад в одному з регіонів Німеччини провели піврічне тестування MONOcam, встановивши їх на двох локаціях, й отримали цілком задовільні результати. А у Нідерландах, де такі камери вже працюють на постійній основі, з початку 2024 року зафіксували близько 68 000 випадків їзди із телефоном в руці.