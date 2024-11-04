Это должен знать каждый: 5 признаков, что ваш телефон взломали

Если ваш смартфон начал вести себя странно, не игнорируйте эти изменения. Это может быть признаком того, что кто-то пытается получить к нему удаленный доступ. Как понять, что ваш телефон подвергся атаке или же атака продолжается?

Признаки того, что ваш смартфон могли взломать

Ваш смартфон начал вести себя странно? Это может быть тревожным сигналом. Вот несколько признаков, которые указывают на возможный взлом:

Быстрая разрядка батареи. Если ваш телефон внезапно стал разряжаться гораздо быстрее, чем обычно, даже если вы не меняли свои привычки пользования, это может быть тревожным звоночком.

Перегрев устройства. Если ваш смартфон начал перегреваться без видимых причин, это может быть признаком того, что в нем работают вредоносные программы, которые перегружают процессор.

Всплывающие окна. Появляются непонятные окна с рекламой или другими сообщениями, особенно в тех приложениях, где раньше их не было? Это может быть признаком того, что на ваш телефон установили вредоносное программное обеспечение.

Новые приложения. Вы заметили на своем смартфоне программы, которые вы точно не устанавливали? Это явный признак того, что кто-то получил доступ к вашему устройству.

Запросы на двухфакторную аутентификацию. Если вы начали получать сообщения с кодами для входа в различные сервисы, хотя ничего не меняли в своих настройках, это может свидетельствовать о том, что кто-то пытается получить доступ к вашим учетным записям.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, стоит принять меры для защиты своего смартфона.

Как защитить телефон от взлома

Чтобы обезопасить свой смартфон от взлома, следуйте нескольким простым правилам: