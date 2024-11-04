Тривожні дзвіночки: 5 ознак, що ваш телефон зламали

Якщо ваш смартфон почав поводитися дивно, не ігноруйте ці зміни. Це може бути ознакою того, що хтось намагається отримати до нього віддалений доступ. Як зрозуміти, що ваш телефон піддався атаці або ж атака триває?

Ознаки того, що ваш смартфон могли зламати

Ваш смартфон почав поводитися дивно? Це може бути тривожним сигналом. Ось кілька ознак, які вказують на можливий взлом:

Швидка розрядка батареї. Якщо ваш телефон раптово став розряджатися набагато швидше, ніж зазвичай, навіть якщо ви не змінювали свої звички користування, це може бути тривожним дзвіночком.

Перегрівання пристрою. Якщо ваш смартфон почав перегріватися без видимих причин, це може бути ознакою того, що в ньому працюють шкідливі програми, які перевантажують процесор.

Спливаючі вікна. З’являються незрозумілі вікна з рекламою або іншими повідомленнями, особливо в тих додатках, де раніше їх не було? Це може бути ознакою того, що на ваш телефон встановили шкідливе програмне забезпечення.

Нові програми. Ви помітили на своєму смартфоні програми, які ви точно не встановлювали? Це явна ознака того, що хтось отримав доступ до вашого пристрою.

Запити на двофакторну аутентифікацію. Якщо ви почали отримувати повідомлення з кодами для входу в різні сервіси, хоча нічого не змінювали у своїх налаштуваннях, це може свідчити про те, що хтось намагається отримати доступ до ваших облікових записів.

Якщо ви помітили хоча б одну з цих ознак, варто вжити заходів для захисту свого смартфона.

Як захистити телефон від взлому

Щоб убезпечити свій смартфон від злому, дотримуйтесь кількох простих правил: