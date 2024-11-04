А теперь «расскажите о себе»: стало известно что на самом деле хотят услышать работодатели на собеседовании

На собеседовании вас могут удивить разнообразными вопросами, к которым стоит подготовиться заранее. Рекрутеры не только интересуются вашим профессиональным опытом, но и могут задать неожиданные вопросы, которые помогут им составить полную картину вашей личности. Одним из самых распространенных является: «Расскажите о себе». Несмотря на то, что этот вопрос звучит просто, он дает возможность интервьюеру составить первое впечатление о вас. Важно не замолчать и четко сформулировать свой ответ, поскольку именно от него зависит, как вас оценят.

Это нормально, если вы задумались над вопросом «Расскажите о себе». Не всегда легко быстро найти интересные детали о себе, особенно когда вас внезапно спрашивают об этом. Другая распространенная ошибка – рассказывать слишком много о том, что не касается вашей работы.

Но как правильно ответить на этот вопрос. Вот несколько главных моментов.

Вы должны знать свою трудовую биографию

Хорошо подготовьтесь к собеседованию. Изучите свое резюме, чтобы уверенно рассказывать об опыте работы. Помните, что это не дружеская беседа, а профессиональное общение. Сосредоточьтесь на своих достижениях и на том, как они могут быть полезными для новой работы.

Будьте искренним

Во время собеседования важно быть естественным. Рекрутеры способны распознать неискренность. Не пытайтесь угадать, что хочет услышать интервьюер. Рассказывайте о своих истинных интересах и мотивации. Именно искренность и энтузиазм привлекают внимание работодателей.

Докажите что вы достойны этой должности

Покажите интервьюеру, что вы не просто ищете работу, а хотите внести свой вклад в развитие компании. Расскажите о том, как ваш опыт и знания помогут решить задачи, которые стоят перед компанией.