А тепер “розкажіть про себе”: стало відомо що насправді хочуть почути роботодавці на співбесіді

На співбесіді вас можуть здивувати різноманітними запитаннями, до яких варто підготуватися заздалегідь. Рекрутери не лише цікавляться вашим професійним досвідом, а й можуть поставити несподівані запитання, які допоможуть їм скласти повну картину вашої особистості. Одним з найпоширеніших є: “Розкажіть про себе”. Незважаючи на те, що це запитання звучить просто, воно дає можливість інтерв’юеру скласти перше враження про вас. Важливо не замовкнути і чітко сформулювати свій відповідь, оскільки саме від неї залежить, як вас оцінять.

Це нормально, якщо ви замислилися над питанням “Розкажіть про себе”. Не завжди легко швидко знайти цікаві деталі про себе, особливо коли вас раптово запитують про це. Інша поширена помилка – розповідати занадто багато про те, що не стосується вашої роботи.

Але як правильно відповісти на це питання. Ось кілька головних моментів.

Ви повинні знати свою трудову біографію

Добре підготуйтеся до співбесіди. Вивчіть своє резюме, щоб впевнено розповідати про досвід роботи. Пам’ятайте, що це не дружня бесіда, а професійне спілкування. Зосередьтеся на своїх досягненнях і на тому, як вони можуть бути корисними для нової роботи.

Будьте щирим

Під час співбесіди важливо бути природним. Рекрутери здатні розпізнати нещирість. Не намагайтеся вгадати, що хоче почути інтерв’юер. Розповідайте про свої справжні інтереси та мотивацію. Саме щирість та ентузіазм привертають увагу роботодавців.

Доведіть що ви варті цієї посади

Покажіть інтерв’юеру, що ви не просто шукаєте роботу, а бажаєте внести свій вклад у розвиток компанії. Розповідайте про те, як ваш досвід та знання допоможуть вирішити завдання, які стоять перед компанією.