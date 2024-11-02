Какие государственные услуги больше не доступны без военного билета: перечень на ноябрь

Отсутствие военного билета или временного удостоверения ограничивает доступ ко многим административным услугам. В частности, такие документы являются обязательными для трудоустройства и поступления в учебные заведения.

Детали

Согласно действующему законодательству в условиях военного положения, военнообязанные граждане обязаны иметь при себе военный билет (или временное удостоверение). Отсутствие этого документа может стать препятствием для получения паспорта и других административных услуг.

Отсутствие военно-учетного документа значительно ограничивает права военнообязанных. Без него невозможно:

Поступить в высшие учебные заведения, колледжи и техникумы.

Оформиться на работу на государственных или частных предприятиях.

Зарегистрировать брак в органах государственной регистрации актов гражданского состояния.

Получить статус лица с инвалидностью путем прохождения медико-социальной экспертизы и многое другое.

В соответствии со статьей 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за умышленное повреждение или потерю военного билета по небрежности предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа составляет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 510 до 850 гривен) за первое нарушение. В случае повторного нарушения в течение года или в особый период штраф увеличивается до 50-100 необлагаемых минимумов (от 850 до 1700 гривен).

Напомним, что в Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация. В ряды Вооруженных сил Украины призывают мужчин от 25 до 60 лет. Однако сейчас есть негласный запрет на мобилизацию мужчин старше 50 лет. Однако это не касается лиц с нужными армейскими специальностями. Кроме того, активно обсуждают вероятность снижения призывного возраста, вероятно, до 21-22 лет.

Ситуация на фронте чрезвычайно сложная, поэтому власти прибегают ко всем возможным шагам. Недавно было прекращено бронирование и проведена детальная проверка бизнеса на факт злоупотребления бронированием. В результате 600 000 мужчин лишили бронирования. Это не официальная информация. Но если недавно власти заявили о полутора миллионах забронированных, то на днях руководительница Минсоца утверждала, что бронирование есть только у 900 000 украинцев. То можно предположить, чуть ли не у половины бронь отобрали.