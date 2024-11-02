Які державні послуги більше не доступні без військового квитка: перелік на листопад

Відсутність військового квитка або тимчасового посвідчення обмежує доступ до багатьох адміністративних послуг. Зокрема, такі документи є обов’язковими для працевлаштування та вступу до закладів освіти.

Деталі

Відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного стану, військовозобов’язані громадяни зобов’язані мати при собі військовий квиток (або тимчасове посвідчення). Відсутність цього документа може стати перешкодою для отримання паспорта та інших адміністративних послуг.

Відсутність військово-облікового документа значно обмежує права військовозобов’язаних. Без нього неможливо:

Вступити до вищих навчальних закладів, коледжів та технікумів.

Оформитися на роботу на державних або приватних підприємствах.

Зареєструвати шлюб в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

Отримати статус особи з інвалідністю шляхом проходження медико-соціальної експертизи та багато іншого.

Відповідно до статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за умисне пошкодження або втрату військового квитка через недбалість передбачена адміністративна відповідальність. Розмір штрафу становить від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 510 до 850 гривень) за перше порушення. У разі повторного порушення протягом року або в особливий період штраф збільшується до 50-100 неоподатковуваних мінімумів (від 850 до 1700 гривень).

Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація. До лав Збройних сил України призивають чоловіків від 25 до 60 років. Однак наразі є негласна заборона на мобілізацію чоловіків старше 50 років. Однак це не стосується осіб з потрібними армійськими спеціальностями. Крім того, активно обговорюють ймовірність зниження призовного віку, ймовірно, до 21-22 років.

Ситуація на фронті надзвичайно складна, тому влада вдається до всіх можливих кроків. Нещодавно було припинено бронювання та проведено детальну перевірку бізнесу на факт зловживання бронюванням. В результаті 600 000 чоловіків позбавили бронювання. Це не офіційна інформація. Але якщо нещодавно влада заявила про півтора мільйона заброньованих, то днями очільниця Мінсоцу стверджувала, що бронювання є дише в 900 000 українців. То можна припустити, що ледь не у половини бронь відібрали.