Це має знати кожен: важливі зміни, які набрали чинності з 1 листопада 

Останній місяць осені обіцяє несподівані зміни для багатьох українців. Що чекає на військовозобов’язаних? Як зміняться виплати? Чи продовжиться програма кешбеку? І що потрібно знати водіям? Відповіді на ці та інші питання шукайте в нашому матеріалі.

Бронювання у “Дії” знову стане доступним

Через зловживання системою бронювання в “Дії”, уряд вирішив провести аудит. Тому з 20 жовтня послуга тимчасово недоступна. З середини листопада її планують відновити з новими правилами.

Відстрочку можна буде оформити в “Резерві”

З листопада українці зможуть зручніше оформляти відстрочку від мобілізації. В додатку “Резерв+” з’явиться можливість подати заявку онлайн. Спочатку послуга буде доступна для певних категорій, таких як багатодітні батьки, студенти та люди з інвалідністю.

Національний кешбек “все”?

Через необхідність оптимізації програми, виплати за “Національним кешбеком” тимчасово призупинено. Це означає, що до кінця року українці не отримуватимуть компенсації за покупки українських товарів. Однак уряд запевнив, що програма буде відновлена на початку наступного року.

1000 гривень від Зеленського

Вже скоро українці зможуть отримати 1000 грн допомоги. Кошти зарахують на картку “Національного кешбеку”. Витратити їх можна буде на українські товари, послуги та благодійність.

Нові правила реєстрації перевізників на кордоні

З 1 листопада для українських перевізників вводиться обов’язкова електронна реєстрація вантажів у системі SENT перед перетином польського кордону. Перевізники також зобов’язані забезпечити передачу геолокаційних даних. За порушення передбачені штрафи від 15 000 до 120 000 гривень.

Обмеження швидкості на всіх дорогах України

Згідно з новими правилами дорожнього руху, які набрали чинності 1 листопада, максимальна швидкість руху в населених пунктах України становить 50 км/год. Таке обмеження введено з метою підвищення безпеки дорожнього руху в зимовий період.

Заміна нових банкнот

З 1 листопада Національний банк починає заміну старих купюр номіналом 50 і 200 гривень (випуск 2003-2007 рр.) на нові, більш захищені від підробок. Процес заміни відбуватиметься поступово і не викличе незручностей для громадян.