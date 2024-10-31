З жару в холод: які погодні сюрпризи підготував українцям листопад

Після рекордно теплого жовтня на українців чекає різке похолодання. Листопад здивує стрімким зниженням температури та принесе перший сніг. Тож саме час діставати теплі шапки та рукавички, а також чим швидше «перевзувати» автівку, якщо ви ще цього не зробили.

За прогнозами синоптиків у перший день листопада буде все ще досить тепло. У деяких областях України температура вдень підніметься аж до +18…+20 градусів. Та вже 2 листопада термометри наче збожеволіють. Денна температура стрімко знизиться до +8…+10 градусів. Вночі ж буде максимум +1 градус. Можливі навіть приморозки.

Причиною стрімкого похолодання стане холодний циклон, що прийде з півночі Європи. Він принесе з собою різкі пориви вітру та доволі рясні опади. Зокрема 2-го та 3-го листопада можливий сніг, що згодом перейде у так звану «крупу». Особливо обережними в ці дні потрібно бути водіям, адже після мокрого снігу з дощем та нічних приморозків на дорозі може утворитись ожеледиця.

Загалом погода у листопаді буде відносно стабільною. Температура триматиметься в межах +1…+8 градусів. Подекуди випадатиме мокрий сніг, що поступово переходитиме у дощ. При цьому у східних регіонах країни погода буде дещо теплішою та майже без опадів.

Варто зазначити, що такі погодні умови є досить типовими для нашої країни. Адже листопад – це так звана пора передзим’я, що зазвичай починається зі зниження середньодобової температури до 0…+4 градусів та першого снігу.

При цьому спеціалісти Укргідрометцентру не виключають, що така погода в Україні протримається всю зиму. Власне в наших співгромадян зима вже давно не асоціюється з морозами та снігопадами. Так буде і цьогоріч. Можливість покататися на санчатах чи пограти в сніжки в українців скоріш за все з’явиться лише у лютому, та й то ненадовго.