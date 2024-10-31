Не 90 і навіть не 60°C: за якої температури прати постільну білизну

Правильно підібраний режим прання постільної білизни допоможе зберегти її у хорошому стані, а можливо навіть заощадити кошти на електроенергії. Адже попри поширену думку, що постіль потрібно прати при якнайвищій температурі, це далеко не завжди є доречним. То як же прати постільну білизну, щоб зменшити витрати, а подекуди навіть покращити якість сну.

За якої температури прати постільну білизну?

Стереотип про прання постільної білизни за температури 60, чи навіть 90°C ґрунтується на переконанні, що лише за такої температури можна знищити бактерії. Проте провідний експерт у сфері виробництва постільної білизни Ліанн Шулбред переконана: прати постільну білизну найкраще при температурі не більше 40 °C. Адже такої температури цілком достатньо, щоб впоратися із забрудненнями та позбутися мікробів.

Якщо ж мова йде про постільну білизну із більш делікатних тканин, наприклад шовку, то її експертка радить прати за температури близько 30 °C. Також під час прання такої білизни варто скористатися більш м’яким гелем для прання, чи навіть придбати спеціальний засіб для шовку.

Як не можна прати постіль?

Ліанн Шулбред стверджує, що високі температури можуть значно скоротити термін користування постільною білизною. Тканина буде швидше зношуватися і, побувавши в пральній машинці лише кілька разів, втратить свій початковий вигляд. Кольори поблякнуть, а сам матеріал стане більш шорстким та неприємним на дотик. Крім того сьогодні більшість пральних засобів чудово справляються із видаленням плям навіть при низьких температурах.

Прання постільної білизни при 30-40°C також буде корисним для вашого гаманця. Адже працюючи на нижчій температурі пральна машина споживатиме значно менше електроенергії. Не кажучи вже про те, що прання за такої температури продовжить термін користування постійною білизною і вам не доведеться що кілька місяців купувати нову.