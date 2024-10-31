Не тільки 1000 грн від Зеленського: українцям розповіли, на які виплати вони можуть претендувати просто зараз
Громадянам доступні щонайменше чотири види державної допомоги, завдяки яким вони зможуть комфортно пережити зиму.
Ще до настання зими українці зможуть отримати кілька видів фінансової допомоги від держави. Ідеться не лише про славнозвісну 1000 грн від Зеленського. Потребуючі громадяни матимуть право взяти участь ще у трьох різних програмах допомоги та отримати все необхідне, щоб з комфортом пережити цю зиму.
Які програми допомоги діятимуть?
Перш за все варто згадати про ту саму 1000 грн він Зеленського. Ці кошти зможуть отримати всі без винятку українці вже з 1 грудня. Витратити допомогу від президента можна буде на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв’язку, придбання ліків, залізничних квитків тощо. За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, метою виплати в розмірі 1000 грн є допомога українським родинам, більшість із яких через війну знаходяться не в кращому фінансовому положенні.
Разом з тим українці можуть взяти участь й у інших програмах та отримати кошти, що закриють певні потреби їхніх родин. Одною з таких можливостей є програма «Національний кешбек». За цією програмою громадянам повертають 10% відсотків коштів, витрачених на придбання українських товарів. Компенсовані гроші можна витратити на оплату різних товарів та послуг, зокрема комуналки. У жовтні компенсацію за придбані товари вітчизняного виробництва отримало вже понад 2 млн 400 тис громадян. Кошти їм перерахували на спеціальні кешбек-картки, які можна було створити у мобільних застосунках більшості українських банків.
Третім видом допомоги є субсидія. На неї мають право лише українці, які мають низький дохід та не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги. Зокрема серед таких громадян пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини тощо.
Деяким українцям доступний ще один, вже четвертий вид допомоги. Ідеться про програму «Доступні ліки», за якою пацієнти з тяжкими та хронічними захворюваннями можуть отримувати частину необхідним їм лікарських препаратів безкоштовно.
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