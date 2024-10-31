Як раніше вже не буде: в Україні кардинально змінили умови отримання водійського посвідчення

В Україні змінилися правила щодо здачі екзаменів для отримання водійського посвідчення. Нововведення покликане знизити ризик шахрайства та зменшити кількість водіїв із «купленими правами». Завдяки впровадженим змінам здати на права тепер зможуть лише ті кандидати, що добре знають правила дорожнього руху та впевнено почувають себе за кермом.

То що ж змінилося? Питання, кількість екзаменаторів й інші умови проведення іспитів залишилися такими ж, як і були. Однак тепер кожен етап іспиту буде фільмуватися. Тож як кандидати, так і екзаменатори постійно знаходитимуться під суворим наглядом.

У класах для проведення теоретичного іспиту встановлять мікрофони та відеокамери, які будуть увімкнені під час усього часу тестування. Якщо кандидат буде підглядати правильні відповіді, спілкуватися з іншими кандидатами чи спробує домовитись із екзаменатором – усе це буде зафіксовано. Таким чином процес складання теоретичного іспиту стане більш прозорим, а його результати – по-справжньому чесними.

Під час практичної частини також не вдасться шахраювати. У автомобілях встановлять 360-градусні камери, тож жодний рух чи слово кандидата й екзаменатора не залишаться непоміченими. Ба більше, усі отримані відеозаписи одразу потраплятимуть на спеціальний сервер та зберігатимуться там. Тож після завершення іспиту не вдасться нічого змінити чи сфальсифікувати результати.

Згадані зміни до процесу складання іспитів наразі вже впровадили у Києві, Одесі, Вінниці та Львові. А згодом нові правила запрацюють й у решті обласних центрів України. Завдяки такому нововведенню в Україні значно зменшиться кількість водіїв із «купленими правами». А це своєю чергою вплине на кількість ДТП на українських автошляхах. Адже саме водії, що отримали свої права нечесним шляхом, найчастіше провокують аварії та значно збільшують кількість летальних випадків на дорозі.