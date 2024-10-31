Експерти розповіли, навіщо ставити сметану в морозилку: причин декілька
Далеко не кожна господиня поміщає сметану у морозильну камеру. Здається, що в цьому немає жодного сенсу, адже це молочний продукт, який купують у невеликих обсягах й практично одразу ж використовують. Проте, деякі господині таки заморожують сметану й мають на це низку причин. Ось, в яких випадках може знадобитися заморожений продукт.
Як можна використовувати заморожену сметану?
Є кілька варіантів, як можна смачно та з користю використати заморожену сметану. Назвемо найпопулярніші варіанти.
- Для приготування морозива. Просто додайте до сметани свої улюблені інгредієнти, наприклад, фрукти або шоколад. Змішайте все блендером та отримайте чудовий десерт.
- Їстівний декор для тортів. З замороженої сметани можна сформувати красивий декор для тортів, чи тістечок. Вона не буде розтікатися й гарно триматиме форму, якщо, наприклад, ви зробите з неї щось у вигляді квітки. Також до сметани можна додати ваніль, крихти шоколаду, чи інші інгредієнти, щоб все було ще смачніше.
- Для заправок. Готуйте із замороженої сметани чудові заправки до салатів, риби, а також різноманітні соуси. Вони виходитимуть густими та неймовірно смачними. Соус зі сметани пасуватиме до багатьох страв додаючи їм пікантності.
Звісно, щоб їсти такий продукт безпечно, його потрібно правильно заморозити. Й у цьому випадку потрібно дотримуватись кількох правил.
Як заморозити сметану?
Зробити це вкрай просто. Не поміщайте її в морозильну камеру в оригінальному пакеті. Розфасуйте сметану у пластикові контейнери, або форму для льоду і закрийте кришкою, або харчовою плівкою.
Здебільшого сметана заморожується протягом чотирьох годин. Якщо її обсяг невеликий, то процес може зайняти й 2 години. І що найцікавіше, заморожена сметана придатна до споживання протягом наступних шести місяців. Вона не втратить ні своєї поживності, ні смаку, ні аромату.
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