Експерти розповіли, навіщо ставити сметану в морозилку: причин декілька

Далеко не кожна господиня поміщає сметану у морозильну камеру. Здається, що в цьому немає жодного сенсу, адже це молочний продукт, який купують у невеликих обсягах й практично одразу ж використовують. Проте, деякі господині таки заморожують сметану й мають на це низку причин. Ось, в яких випадках може знадобитися заморожений продукт.

Як можна використовувати заморожену сметану?

Є кілька варіантів, як можна смачно та з користю використати заморожену сметану. Назвемо найпопулярніші варіанти.

Для приготування морозива. Просто додайте до сметани свої улюблені інгредієнти, наприклад, фрукти або шоколад. Змішайте все блендером та отримайте чудовий десерт. Їстівний декор для тортів. З замороженої сметани можна сформувати красивий декор для тортів, чи тістечок. Вона не буде розтікатися й гарно триматиме форму, якщо, наприклад, ви зробите з неї щось у вигляді квітки. Також до сметани можна додати ваніль, крихти шоколаду, чи інші інгредієнти, щоб все було ще смачніше. Для заправок. Готуйте із замороженої сметани чудові заправки до салатів, риби, а також різноманітні соуси. Вони виходитимуть густими та неймовірно смачними. Соус зі сметани пасуватиме до багатьох страв додаючи їм пікантності.

Звісно, щоб їсти такий продукт безпечно, його потрібно правильно заморозити. Й у цьому випадку потрібно дотримуватись кількох правил.

Як заморозити сметану?

Зробити це вкрай просто. Не поміщайте її в морозильну камеру в оригінальному пакеті. Розфасуйте сметану у пластикові контейнери, або форму для льоду і закрийте кришкою, або харчовою плівкою.

Здебільшого сметана заморожується протягом чотирьох годин. Якщо її обсяг невеликий, то процес може зайняти й 2 години. І що найцікавіше, заморожена сметана придатна до споживання протягом наступних шести місяців. Вона не втратить ні своєї поживності, ні смаку, ні аромату.