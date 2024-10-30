Названо найпопулярніше авто в Україні: ви будете здивовані

За перші дев’ять місяців 2024 року українці придбали 53 тисячі нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Найбільшою популярністю користувався Renault Duster – було продано 5060 таких автомобілів, що на 24,8% перевищило показники минулого року. Мінімальна ціна на Renault Duster становить 771 900 гривень

Що обирають українці

За даними Укравтопрому, українці все частіше обирають кросовери. У перших трьох місцях рейтингу найпопулярніших моделей за підсумками трьох кварталів 2024 року розташувалися:

Renault Duster (5 060 авто, +24,8%): Незмінний лідер сегмента, попит на який продовжує зростати. Toyota RAV-4 (3 402 авто, +63,1%): Популярність японського кросовера значно зросла, демонструючи збільшення продажів на 63,1%. Mazda CX-5 (1 459 авто, +16,3%): Стабільний попит на цей комфортний і надійний кросовер.

Далі йдуть такі моделі як Volkswagen iD.4 (1 410 авто), KIA Sportage (1 315 авто), Hyundai Tucson (1 078 авто), Toyota Camry (1 069 авто), Skoda Octavia (998 авто), Volkswagen Touareg (966 авто) та Skoda Kodiaq (961 авто). Варто зазначити, що попит на електромобілі, представлені моделлю Volkswagen iD.4, хоч і зменшився на 18,8%, все ще залишається досить високим.

Ціна на новий Renault Duster в Україні стартує від 771 900 гривень. Всього доступно 7 різних комплектацій.

Китайські електрокари стають популярнішими

Український ринок електромобілів демонструє цікаву тенденцію. Незважаючи на загальне зростання на 8,7% порівняно з вереснем 2023 року, саме китайські виробники домінують на цьому ринку. З 838 нових електромобілів, зареєстрованих у вересні, 672 (80%) були вироблені в Китаї. Найбільш популярною моделлю стала Zeekr 001 з результатом 105 проданих автомобілів. Варто зазначити, що паралельно з цим, попит на американські вживані автомобілі також зростає. За 9 місяців 2024 року в Україну було імпортовано майже 33,5 тис. легкових авто зі США, що на 79% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Лідером серед американських моделей стала Tesla Model 3 з результатом 3613 одиниць.