Поліетиленовий пакет – шкідлива звичка: чим замінити цей гаджет, ідучи за покупками

В Україні дедалі популярнішим стає тренд на все екологічне. Все більше й більше наших співгромадян замислюється над тим, як зберегти природу. Один з найпростіших способів наблизитися до мети – відмовитися від використання поліетиленових пакетів. Адже їх легко можна замінити нам інші аксесуари для покупок, анітрохи не втративши у комфорті.

Найпопулярнішими нині замінниками поліетиленових пакетів є сумки-шопери. Такі сумки виготовляються з цупкої тканини і є доволі довговічними. Шопери можуть бути як невеличкими, так і надзвичайно місткими, подекуди витримуючи вагу до 20 кг. Крім того сумка-шопер може стати стильним аксесуаром: чимало з них прикрашені різноманітними візерунками, логотипами та національною символікою.

Ще однією поширеною опцією серед прихильників екошопінгу є сумки-сіточки. Такі сумки раніше були відомі як «авоськи». Сплетені з міцних ниток, вони витримують чималу вагу. Особливо зручно використовувати «авоськи» для перенесення овочів та фруктів. Натомість для дрібних покупок краще обрати інший варіант, адже вони просто випадатимуть через дірочки сумки-сіточки.

Якщо покупок у вас небагато, можна скористатися паперовими пакетами. Вони не розраховані на велику вагу, про те чудово підійдуть для випічки, солодощів, зелені, ліків тощо.



Зараз у супермаркетах також пропонують пакети з кукурудзяного крохмалю. Вони швидко розкладаються та не забруднюють навколишнє середовище. Також для пакування дрібних товарів – овочів, фруктів, цукерок тощо – можна скористатися невеличкими тканинними торбинками. Такими торбинками користуються роками, час від часу перучи у пральній машинці.

Отож екологічних замінників поліетиленових пакетів чимало. Вам залишається лише обрати варіант до душі. Згодом ви оціните зручність користування екологічними торбинками й зможете повністю вилучити з ужитку всі поліетиленові вироби. Адже насправді користування поліетиленовими пакетами – це звичайнісінька шкідлива звичка, позбувшись якої ми збережемо природу для наших нащадків.