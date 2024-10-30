Холоди наступають: українцям розповіли, коли чекати першого снігу

Українцям незабаром доведеться попрощатися із осіннім теплом. Холоди вже не за горами, а разом з ними й перший сніг. Детальніше про погоду у наступні кілька днів розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Згідно із прогнозом Кібальчича, погода в Україні почне стрімко змінюватися в перших числах листопада. Це пов’язано з наближенням холодного циклону із північної Європи. Вже 1-2 листопада синоптик очікує значного зниження середньодобової температури. Температура вдень коливатиметься в межах +6 та +11 градусів, залежно від регіону країни. Уночі ж очікується не менше +2 та не більше +7 градусів.

Окрім того 2 листопада українці скоріш за все стануть свідками першого в цьому сезоні снігопаду. Хоча більшість синоптиків сходяться на думці, що це буде мокрий сніг, що згодом перейде у дощ або так звану крупу.

Однак справжня холоднеча прийде в Україну 3 листопада. Вночі температура в деяких областях країни опуститься до -3 градусів, що в поєднанні з мокрим снігом може спричинити ожеледицю та ускладнити пересування як пішоходам, так і користувачам автотранспорту.

Вдень буде доволі вітряно, а температура не підніметься вище +7 градусів. Дощ із мокрим снігом, що почнуться ще 2-го листопада, будуть спостерігатися і 3-го листопада. Однак це стосується лише західних областей. В решті регіонів країни 3-го листопада опади стануть менш інтенсивними, чи навіть припиняться зовсім.

Синоптики порадили українцям насолодитися останніми миттєвостями осіннього тепла там побільше часу проводити на свіжому повітрі. Адже вже за кілька днів погода настільки зіпсується, що їм не захочеться і носу потикати надвір. При цьому більшість українських синоптиків прогнозує доволі теплу зиму. Вони переконані, що з грудня по лютий температура не опускатиметься нижче -10 градусів. А якщо таке й трапиться, морози не протримаються більше двох-трьох днів.