Чи мають право працівники ТЦК зайти у вашу оселю: юристи відповідають

За останні кілька тижнів стало відомо про кілька випадків вручення повісток громадянам просто у їх власних оселях. Та чи є такі дії законними. Юристи пояснили, у яких випадках проникнення працівників ТЦК та СП на приватну територію із подальшим врученням повісток правомірне, а коли це є прямим порушенням прав та свобод громадян.

Чи можуть працівники ТЦК зайти на вашу приватну територію?

Юристи, що спеціалізуються на питаннях мобілізації, зазначають, що за певних умов такий розвиток подій можливий. Це підтвердив й екс-речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Проте він зауважив, що для проникнення на приватну територію громадян працівникам ТЦК потрібен відповідний дозвіл, наприклад санкція суду.

При цьому Селезньов зазначив, що представники ТЦК мають повне право перевіряти документи та вручати повістки на блокпостах, у різних громадських місцях та й просто на вулицях. Адже згідно з українським законодавством немає спеціально визначених місць для проведення оповіщення та вручення повісток.

Чи законні мобілізаційні рейди?

Як зазначила адвокатка з військового і кримінального права Оксана Доготер, масові перевірки громадян працівниками ТЦК у ресторанах, на ринках та в інших громадських місцях також є цілком правомірними. При цьому вони повинні мати відповідний дозвіл від свого керівництва та державної військової адміністрації. А в разі, якщо планується здійснення затримання військовозобов’язаних, обов’язкова також присутність на місці поліцейських.

Чи мають працівники ТЦК право зайти в дім чи квартиру?

На це питання дала відповідь адвокатка Катерина Аніщенко. Вона зауважила, що закон України дозволяє представникам ТЦК вручати громадянам повістки за їх місцем проживання. Тож вони можуть зайти до квартири чи будинку військовозобов’язаного, але при цьому не повинні порушувати його прав та свобод.

Отже, по-перше, представники ТЦК мають отримати дозвіл громадянина й лише тоді увійти до оселі. А по-друге, вони зобовязані показати громадянину документи, підтверджуючі їх особи, офіційний статус та повноваження. Відповідно громадянин може перевірити ці документи та пересвідчитися у правомірності дій представників ТЦК.