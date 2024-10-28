1000 от Зеленского можно будет использовать только в течение определенного времени

В Украине действует много разных социальных программ, нацеленных на поддержку уязвимых категорий населения. Чаще всего на разные виды помощи могут претендовать ВПЛ и крайне редко все остальные украинцы, живущие вдали от зоны боевых действий, имеющие работу, стабильный доход и т.д. Однако сейчас анонсирована выплата, которую смогут получить абсолютно все. Неважно, где вы живете, какой у вас доход, какой у вас статус — вы сможете получить так называемую “1000 от Зеленского”. Об этом сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Программа заработает с 1 декабря

Речь идет о так называемой программе “1000 от Зеленского”, о которой говорили еще раньше, но только сейчас она может быть реализована. С 1 декабря украинцы смогут получить по 1000 гривен на человека. То есть, если в семье проживает 3-4 человека, то семья получит соответственно 3000-4000 гривен. Одинаковую сумму начислят как взрослым, так и детям. Программа действует в рамках “еПоддержки” и при участии программы “Национальный кэшбек”.

“Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря-января-февраля. Выплаты будут поступать на карту Национального кэшбека. Это виртуальная карта, которую можно открыть через Дию», — добавил Соболев.

Эти деньги можно будет потратить только на некоторые товары и услуги, благодаря чему программа поможет частично поддержать украинский бизнес.

“Эти деньги маркированы — есть определенный круг, куда их можно потратить. Но также можно будет задонатить ВСУ”, — говорит политик.

Что касается всех нюансов программы, то о них станет известно уже поближе к ее запуску.

“Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей”, — подытожил чиновник.