За 50 копійок із товстим тризубом можна виручити понад 10 тисяч гривень

В Україні доволі популярними є платформи, де можна продати або купити різноманітні старовинні речі, або рідкісні монети, чи щось ще в цьому роді. Колекціонери, які захоплюються нумізматикою активно скуповують копійки, які мають бодай якусь цінність. Це не завжди якісь надто рідкісні або дуже старовинні екземпляри. Часто мова про монети випущені вже за часів Незалежної України. Багато з цих екземплярів кожен українець має шанс знайти в себе вдома. Ось і зараз, на аукціоні з’явилася монета за яку готові віддати 10 000 гривень. Придивіться, можливо така є й у вас.

Як виглядає цінний екземпляр?

Мова про монету номіналом у 50 копійок 1992 року випуску. Це різновид ЗВАг, який можна продати за 4000-11 000 гривень. Вартість монети залежатиме від її стану та ступеня збереженості.

Серед її ключових відмінностей можна виділити:

Товстий середній зуб тризуба. Рисунок — 17,7 мм. Особливе перше гроно, де чітко відокремлені чотири ягоди, а п’ята зливається з вінком. Гладкий гурт.

Якщо ви знайшли в себе таку монету, то можете виручити за неї непогані гроші.

Вигідно продати можна й інші види монет

Виручити близько 2000 гривень можна й за монету номіналом 50 копійок, але 2001 року випуску. Монета має відносно непогану цінність, адже була випущена малим тиражем (всього 5000 одиниць).

“Вірогідність знайти монету в обігу малоймовірна. Однак, на аукціонах все ж таки були поодинокі випадки, коли продавали 50 копійок 2001 року, знайдені в обігу”, – розповідають фахівці.

Також від 2000 до 4000 гривень можна виручити за монету номіналом 50 копійок 1994 року випуску. Мова лише про різновид 1.1АГм, який відрізняється маленьким отвором розташованим у нижній частині тризуба. Також монета має гурт дрібної насічки й трапецієподібний проміжок між листком та відростком.

“В обігу трапляється ще один різновид із трапеціями – 2АГм, у таких 50 копійок великі отвори в нижній частині тризуба. Монету можна продати за 5-30 грн”, – розповідають експерти.