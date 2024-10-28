1000 від Зеленського можна буде використати лише протягом певного часу

В Україні діє багато різних соціальних програм націлених на підтримку вразливих категорій населення. Найчастіше на різні види допомоги можуть претендувати ВПО і вкрай рідко всі інші українці, які живуть далеко від зони бойових дій, мають роботу, стабільний дохід тощо. Однак, наразі анонсовано виплату, яку зможуть отримати абсолютно всі. Немає значення, де ви живете, який у вас дохід, який у вас статус — ви зможете отримати так звану “1000 від Зеленського”. Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Програма запрацює з 1 грудня

Йдеться про так звану програму “1000 від Зеленського” про яку говорили ще раніше, але лише зараз вона може бути реалізована. З 1 грудня українці зможуть отримати по 1000 гривень на особу. Тобто, якщо в родині проживає 3-4 особи, то сім’я отримає відповідно 3000-4000 гривень. Однакову суму нарахують як дорослим, так і дітям. Програма діє в рамках “єПідтримки” та за участі програми “Національний кешбек”.

“Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту Національного кешбеку. Це віртуальна картка, яку можна відкрити через Дію.”, – додав Соболєв.

Ці гроші можна буде витратити лише на певні товари та послуги, завдяки чому програма допоможе частково підтримати український бізнес.

“Ці гроші марковані — тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ”, – каже політик.

Щодо всіх нюансів програми, то про них стане відомо вже ближче до її запуску.

“Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей”, – підсумував чиновник.