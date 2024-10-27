Вы будете удивлены: назван самый эффективный способ борьбы с засорением канализации

Засор канализации – распространенная проблема, которая может доставить немало хлопот. Решить ее самостоятельно бывает сложно, а иногда и невозможно без помощи сантехника. Поэтому гораздо проще и эффективнее предотвратить засор, чем потом тратить время и средства на его устранение. Регулярная профилактика поможет сохранить вашу сантехнику в рабочем состоянии и избежать неприятных сюрпризов.

Как бороться с засором канализации

Для приготовления эффективного средства для профилактики засорения труб вам понадобится: 200 мл теплой воды, 1 столовая ложка соли и 2 столовые ложки лимонной кислоты. Смешайте все ингредиенты до полного растворения.

Далее добавьте одну-две чайные ложки средства для мытья посуды. Лучше густого. Теперь снова хорошо перемешайте полученную смесь и разлейте ее в формочки для льда. Заморозьте смесь и используйте при необходимости.

Полученный раствор бросайте в слив каждые 7-10 дней. Этот простой и доступный способ поможет вам избежать появления неприятного запаха и продлить срок службы ваших труб. Для лучшей борьбы с неприятным запахом можно добавить в раствор несколько капель эфирного масла лимона или апельсина.

Но это не все. Чтобы избежать засорения также нужно придерживаться нескольких правил.

Как избежать засора: практические советы

Чтобы избежать засорения канализации, следуйте нескольким простым правилам:

Не сливайте жир в раковину. Остывая, он затвердевает на стенках труб и способствует образованию засоров.

Используйте сетки на сливных отверстиях. Они задержат волосы, остатки пищи и другие мелкие частицы, которые могут попасть в трубы.

Регулярно чистите сифоны. В сифонах накапливаются волосы, мыльные отложения и другие загрязнения, которые могут привести к засорению.

Не сливайте в канализацию строительный мусор, гигиенические средства и другие посторонние предметы.

Применяйте специальные средства для прочистки труб. Периодически используйте такие средства для профилактики засоров.

Не сливайте большое количество воды одновременно. Это может перегрузить систему канализации.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете избежать многих неприятностей