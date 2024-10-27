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Вы будете удивлены: назван самый эффективный способ борьбы с засорением канализации

Yulia27.10.2024

Засор канализации – распространенная проблема, которая может доставить немало хлопот. Решить ее самостоятельно бывает сложно, а иногда и невозможно без помощи сантехника. Поэтому гораздо проще и эффективнее предотвратить засор, чем потом тратить время и средства на его устранение. Регулярная профилактика поможет сохранить вашу сантехнику в рабочем состоянии и избежать неприятных сюрпризов.

Как бороться с засором канализации

Для приготовления эффективного средства для профилактики засорения труб вам понадобится: 200 мл теплой воды, 1 столовая ложка соли и 2 столовые ложки лимонной кислоты. Смешайте все ингредиенты до полного растворения.

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Далее добавьте одну-две чайные ложки средства для мытья посуды. Лучше густого. Теперь снова хорошо перемешайте полученную смесь и разлейте ее в формочки для льда. Заморозьте смесь и используйте при необходимости.

Полученный раствор бросайте в слив каждые 7-10 дней. Этот простой и доступный способ поможет вам избежать появления неприятного запаха и продлить срок службы ваших труб. Для лучшей борьбы с неприятным запахом можно добавить в раствор несколько капель эфирного масла лимона или апельсина.

Но это не все. Чтобы избежать засорения также нужно придерживаться нескольких правил.

Как избежать засора: практические советы

Чтобы избежать засорения канализации, следуйте нескольким простым правилам:

  • Не сливайте жир в раковину. Остывая, он затвердевает на стенках труб и способствует образованию засоров.
  • Используйте сетки на сливных отверстиях. Они задержат волосы, остатки пищи и другие мелкие частицы, которые могут попасть в трубы.
  • Регулярно чистите сифоны. В сифонах накапливаются волосы, мыльные отложения и другие загрязнения, которые могут привести к засорению.
  • Не сливайте в канализацию строительный мусор, гигиенические средства и другие посторонние предметы.
  • Применяйте специальные средства для прочистки труб. Периодически используйте такие средства для профилактики засоров.
  • Не сливайте большое количество воды одновременно. Это может перегрузить систему канализации.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете избежать многих неприятностей

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Yulia27.10.2024
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