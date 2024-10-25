Как не спутать знаки «Движение запрещено» и «Кирпич»: просто объяснение от инструктора

Хотя на первый взгляд могут казаться одинаковыми, два дорожных знака, распространенные на украинских дорогах, имеют разные функции.

На украинских дорогах часто встречаются два знака, которые, несмотря на внешнее сходство, имеют совершенно разные значения. Знак «Въезд запрещен» (он же «кирпич») запрещает въезд на определенный участок дороги, а знак «Движение запрещено» запрещает движение всех транспортных средств в любом направлении на этом участке. Несмотря на то, что оба знака запрещают определенные действия, их сфера применения и последствия нарушения значительно отличаются.

Основные отличия этих двух знаков

Знак «Въезд запрещен» ограничивает доступ на определенный участок дороги для большинства транспортных средств. Однако маршрутные транспортные средства могут игнорировать этот запрет. Зона действия знака простирается от места установки до ближайшего перекрестка или конца населенного пункта.

Знак «Движение запрещено» имеет более жесткие ограничения: он запрещает движение любых транспортных средств, за исключением маршрутных такси, местных жителей и транспортных средств, перевозящих инвалидов.

Направление движения

Если знак «Въезд запрещен» (или «кирпич») ограничивает движение только в одном направлении – въезд на определенный участок дороги, то знак «Движение запрещено» распространяет запрет на все направления. То есть, увидев такой знак, водитель не может ни въехать, ни выехать с этого участка дороги.

Каким будет штраф за нарушение

За игнорирование дорожных знаков и разметки водителям грозит административная ответственность. Согласно действующему законодательству, нарушение правил, установленных дорожными знаками, влечет за собой наложение штрафа в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан. Один необлагаемый минимум доходов граждан – это 17 гривен. То есть штраф за нарушение составит 360 гривен. За повторное нарушение наказание будет более строгим.