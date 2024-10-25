Як не сплутати знаки “Рух заборонено” та “Цегла”: просто пояснення від інструктора

Хоча на перший погляд можуть здаватися однаковими, два дорожні знаки, поширені на українських дорогах, мають різні функції.

На українських дорогах часто зустрічаються два знаки, які, незважаючи на зовнішню схожість, мають абсолютно різні значення. Знак «В’їзд заборонено» (він же «цегла») забороняє в’їзд на певну ділянку дороги, а знак «Рух заборонено» забороняє рух усіх транспортних засобів у будь-якому напрямку на цій ділянці. Незважаючи на те, що обидва знаки забороняють певні дії, їхня сфера застосування та наслідки порушення значно відрізняються.

Основні відмінності цих двох знаків

Знак «В’їзд заборонено» обмежує доступ на певну ділянку дороги для більшості транспортних засобів. Однак маршрутні транспортні засоби можуть ігнорувати цю заборону. Зона дії знака простягається від місця встановлення до найближчого перехрестя або кінця населеного пункту.

Знак «Рух заборонено» має більш жорсткі обмеження: він забороняє рух будь-яких транспортних засобів, за винятком маршрутних таксі, місцевих мешканців і транспортних засобів, що перевозять інвалідів.

Напрямок руху

Якщо знак «В’їзд заборонено» (або «цегла») обмежує рух тільки в одному напрямку – в’їзд на певну ділянку дороги, то знак «Рух заборонено» поширює заборону на всі напрямки. Тобто, побачивши такий знак, водій не може ні в’їхати, ні виїхати з цієї ділянки дороги.

Яким буде штраф за порушення

За ігнорування дорожніх знаків і розмітки водіям загрожує адміністративна відповідальність. Згідно з чинним законодавством, порушення правил, встановлених дорожніми знаками, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Один неоподатковуваний мінімум доходів громадян — це 17 гривень. Тобто штраф за порушення складе 360 гривень. За повторне порушення покарання буде суворішим.