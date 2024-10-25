Украинцы массово жалуются на задержку соцвыплат: куда обращаться

Многие внутренне перемещенные лица сталкиваются с задержками в выплатах помощи. Основной причиной таких задержек обычно являются технические проблемы в системе обработки данных. Однако, все, кто имеет на это право, непременно получат надлежащую финансовую поддержку.

Если вы столкнулись с длительной задержкой выплат, рекомендуем обратиться за разъяснениями в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий или в местные органы социальной защиты населения.

Детали

Внутренне перемещенные лица, имеющие официальный статус ВПЛ, имеют право на ежемесячную финансовую помощь от государства.

Размер этой помощи может отличаться.

2 тысячи гривен для лиц от 18 лет;

3 тысячи гривен для детей (до 18 лет) и лиц с инвалидностью.

Однако, несмотря на предусмотренные законодательством гарантии, многие ВПЛ сталкиваются с проблемой задержек в выплатах, что существенно усложняет их жизнь.

Чтобы помочь внутренне перемещенным лицам адаптироваться к новым условиям жизни, государство предусмотрело ежемесячные выплаты. Эти средства, которые поступают дважды в месяц – 15 и 28 числа, через систему Минсоцполитики и Ощадбанка, должны покрывать самые необходимые расходы на проживание. Однако, нередко возникают ситуации, когда выплаты задерживаются. Основной причиной таких задержек обычно являются технические сбои в процессе обработки большого объема данных. Несмотря на эти временные трудности, Министерство социальной политики уверяет, что все, кто имеет право на помощь, обязательно ее получат.

Если же средства не начисляют более 30 дней, то стоит обращаться по указанным контактным данным.

обратиться на горячую линию Минреинтеграции по номеру 15-48;

связаться с офисом уполномоченного по вопросам ВПЛ по телефону +38 (066) 813-62-39;

также можно обратиться в местный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или управление социальной защиты.

После того, как вы обратитесь с вопросом о задержке выплат, ваши данные будут тщательно проверены. Если причиной задержки являются технические неполадки, специалисты примут все необходимые меры для их устранения. В большинстве случаев задержка выплат является временным явлением, вызванным техническими сбоями, и не означает, что вы потеряете право на получение помощи. Ваши средства будут зачислены на ваш счет сразу после решения проблемы.