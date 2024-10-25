Новини

Українці масово скаржаться на затримку соцвиплат: куди звертатися 

Yulia26.10.2024
бідність

Багато внутрішньо переміщених осіб стикаються із затримками у виплатах допомоги. Основною причиною таких затримок зазвичай є технічні проблеми в системі обробки даних. Однак, усі, хто має на це право, неодмінно отримають належну фінансову підтримку. 

Якщо ви зіткнулися з тривалою затримкою виплат, рекомендуємо звернутися за роз’ясненнями до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій або до місцевих органів соціального захисту населення.

В тему

Деталі

Внутрішньо переміщені особи, які мають офіційний статус ВПО, мають право на щомісячну фінансову допомогу від держави.
Розмір цієї допомоги може відрізнятися. 

  • 2 тисячі гривень для осіб від 18 років;
  • 3 тисячі гривень для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Однак, незважаючи на передбачені законодавством гарантії, багато ВПО стикаються з проблемою затримок у виплатах, що суттєво ускладнює їхнє життя.

Щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам адаптуватися до нових умов життя, держава передбачила щомісячні виплати. Ці кошти, які надходять двічі на місяць – 15 та 28 числа, через систему Мінсоцполітики та Ощадбанку, мають покривати найнеобхідніші витрати на проживання. Однак, нерідко виникають ситуації, коли виплати затримуються. Основною причиною таких затримок зазвичай є технічні збої у процесі обробки великого обсягу даних. Незважаючи на ці тимчасові труднощі, Міністерство соціальної політики запевняє, що всі, хто має право на допомогу, обов’язково її отримають.
Якщо ж кошти не нараховують понад 30 днів, то варто звертатися за вказаними контактними даними. 

  • звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48;
  • зв’язатися з офісом уповноваженого з питань ВПО за телефоном +38 (066) 813-62-39;
  • також можна звернутися до місцевого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або управління соціального захисту.

Після того, як ви звернетеся з питанням щодо затримки виплат, ваші дані будуть ретельно перевірені. Якщо причиною затримки є технічні неполадки, фахівці вживуть усіх необхідних заходів для їх усунення. У більшості випадків затримка виплат є тимчасовим явищем, спричиненим технічними збоями, і не означає, що ви втратите право на отримання допомоги. Ваші кошти будуть зараховані на ваш рахунок одразу після вирішення проблеми.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Yulia26.10.2024
Back to top button