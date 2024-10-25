Українці масово скаржаться на затримку соцвиплат: куди звертатися 

Багато внутрішньо переміщених осіб стикаються із затримками у виплатах допомоги. Основною причиною таких затримок зазвичай є технічні проблеми в системі обробки даних. Однак, усі, хто має на це право, неодмінно отримають належну фінансову підтримку.

Якщо ви зіткнулися з тривалою затримкою виплат, рекомендуємо звернутися за роз’ясненнями до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій або до місцевих органів соціального захисту населення.

Деталі

Внутрішньо переміщені особи, які мають офіційний статус ВПО, мають право на щомісячну фінансову допомогу від держави.

Розмір цієї допомоги може відрізнятися.

2 тисячі гривень для осіб від 18 років;

3 тисячі гривень для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Однак, незважаючи на передбачені законодавством гарантії, багато ВПО стикаються з проблемою затримок у виплатах, що суттєво ускладнює їхнє життя.

Щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам адаптуватися до нових умов життя, держава передбачила щомісячні виплати. Ці кошти, які надходять двічі на місяць – 15 та 28 числа, через систему Мінсоцполітики та Ощадбанку, мають покривати найнеобхідніші витрати на проживання. Однак, нерідко виникають ситуації, коли виплати затримуються. Основною причиною таких затримок зазвичай є технічні збої у процесі обробки великого обсягу даних. Незважаючи на ці тимчасові труднощі, Міністерство соціальної політики запевняє, що всі, хто має право на допомогу, обов’язково її отримають.

Якщо ж кошти не нараховують понад 30 днів, то варто звертатися за вказаними контактними даними.

звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15-48;

зв’язатися з офісом уповноваженого з питань ВПО за телефоном +38 (066) 813-62-39;

також можна звернутися до місцевого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або управління соціального захисту.

Після того, як ви звернетеся з питанням щодо затримки виплат, ваші дані будуть ретельно перевірені. Якщо причиною затримки є технічні неполадки, фахівці вживуть усіх необхідних заходів для їх усунення. У більшості випадків затримка виплат є тимчасовим явищем, спричиненим технічними збоями, і не означає, що ви втратите право на отримання допомоги. Ваші кошти будуть зараховані на ваш рахунок одразу після вирішення проблеми.