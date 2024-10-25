Украинцам предлагают продать монеты Нацбанка за 114 тысяч гривен: о каких монетах идет речь

Национальный банк Украины информирует о расширении сети касс для осуществления операций с инвестиционными монетами. Кроме филиала в г. Киеве, такие операции теперь доступны в филиалах НБУ в г. Львове, г. Одессе, г. Харькове и г. Днепре. Граждане Украины могут приобрести, продать или сдать на оценку инвестиционные монеты в любом из указанных филиалов.

Национальный банк Украины расширяет сеть своих касс, где украинцы смогут осуществлять операции с инвестиционными монетами.

С 1 ноября 2023 года кроме Киева, такие услуги будут предоставляться еще в четырех областных центрах Украины:

Львов: ул. Коперника, 4

Одесса: ул. Ришельевская, 8

Харьков: пл. Театральная, 1

Днепр: ул. Воскресенская, 13

Во время воздушной тревоги кассы Национального банка временно прекращают обслуживание посетителей. Всех клиентов попросят покинуть помещение и перейти в ближайшее укрытие. В остальное время кассы работают по стандартному графику: с понедельника по четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу и последний рабочий день месяца – с 9:30 до 15:45. Выходные дни – суббота и воскресенье.

Обзор самых дорогих инвестиционных монет

Самую высокую цену среди инвестиционных монет предлагают за золотую монету «Архистратиг Михаил» номиналом 20 гривен, выпущенную в 2011 году. Ее стоимость превышает 114 500 гривен. Цены на другие монеты колеблются от 1 400 до 61 800 гривен.

Монета «Архистратиг Михаил» 5 гривен 2020 года – это украинская юбилейная монета, изготовленная из чистого золота. Она посвящена одному из самых почитаемых библейских персонажей – архангелу Михаилу.

Основные характеристики монеты:

Номинал: 5 гривен

Металл: золото

Масса чистого золота: 7,78 грамм

Диаметр: 20 миллиметров

Толщина: 1,6 миллиметра

Серебряная монета «30 лет Независимости» (2021 г.)

Она весит 31,1 г, имеет диаметр 38,6 мм и толщину 3 мм. Номинал монеты – 1 гривна.

Монета «Архистратиг Михаил» 2 гривны 2020 года

Это еще один прекрасный сборник в коллекции юбилейных монет Национального банка Украины, посвященный одному из самых почитаемых архангелов в христианстве. Оно изготовлено из золота 999,9 пробы, имеет диаметр 16 мм и толщину 1,1 мм.

И это далеко не все, но именно эти три монеты имеют наивысшую ценность.