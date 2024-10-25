Українцям пропонують продати монети Нацбанку за 114 тисяч гривень: про які монети йдеться

26Національний банк України інформує про розширення мережі кас для здійснення операцій з інвестиційними монетами. Крім філії в м. Києві, такі операції тепер доступні у філіях НБУ у м. Львові, м. Одесі, м. Харкові та м. Дніпрі. Громадяни України можуть придбати, продати або здати на оцінку інвестиційні монети у будь-якій з вказаних філій.

Національний банк України розширює мережу своїх кас, де українці зможуть здійснювати операції з інвестиційними монетами.

З 1 листопада 2023 року крім Києва, такі послуги будуть надаватися ще в чотирьох обласних центрах України:

Львів: вул. Коперника, 4

Одеса: вул. Рішельєвська, 8

Харків: пл. Театральна, 1

Дніпро: вул. Воскресенська, 13

Під час повітряної тривоги каси Національного банку тимчасово припиняють обслуговування відвідувачів. Усіх клієнтів попросять покинути приміщення та перейти до найближчого укриття. В інший час каси працюють за стандартним графіком: з понеділка по четвер з 9:30 до 17:00, у п’ятницю та останній робочий день місяця – з 9:30 до 15:45. Вихідні дні – субота та неділя.

Огляд найдорожчих інвестиційних монет

Найвищу ціну серед інвестиційних монет пропонують за золоту монету “Архістратиг Михаїл” номіналом 20 гривень, випущену у 2011 році. Її вартість перевищує 114 500 гривень. Ціни на інші монети коливаються від 1 400 до 61 800 гривень.

Монета “Архістратиг Михаїл” 5 гривень 2020 року – це українська ювілейна монета, виготовлена з чистого золота. Вона присвячена одному з найшанованіших біблійних персонажів – архангелу Михаїлу.

Основні характеристики монети:

Номінал: 5 гривень Метал: золото Маса чистого золота: 7,78 грам Діаметр: 20 міліметрів Товщина: 1,6 міліметра



Срібна монета “30 років Незалежності” (2021 р.)

Вона важить 31,1 г, має діаметр 38,6 мм та товщину 3 мм. Номінал монети – 1 гривня.

Монета “Архістратиг Михаїл” 2 гривні 2020 року

Це ще одна прекрасна збірка в колекції ювілейних монет Національного банку України, присвячена одному з найшанованіших архангелів у християнстві. Воно виготовлена з золота 999,9 проби, має діаметр 16 мм та товщину 1,1 мм.

І це далеко не все, але саме ці три монети мають найвищу цінність.