Популярная АЗС вместо бензина продавала «бодягу»: где продавали фальсификат

На Киевщине правоохранители разоблачили подпольную автозаправочную станцию, которая функционировала в поселке Крюковщина. Злоумышленники реализовывали на ней топливо сомнительного происхождения: бензин и дизель, произведенные с нарушением всех норм и стандартов.

Детали

Как выяснили детективы Бюро экономической безопасности, АЗС работала полностью в тени: без каких-либо разрешительных документов, подтверждающих законность ее деятельности. Нелегальные предприниматели не имели лицензии на розничную торговлю топливом, сертификатов, которые гарантировали бы качество продукта, а также никаких документов, что указывали бы на происхождение топлива. Кроме того, на АЗС не было установлено кассовых аппаратов, что позволило бы контролировать объемы продаж и уклоняться от уплаты налогов.

Во время спецопераций на Киевщине правоохранители нанесли ощутимый удар по незаконному рынку топлива. В результате обысков на подпольных автозаправках в Крюковщине, Боярке, Вишневом и Ворзеле было изъято более 18 тонн контрафактного дизельного топлива и бензина. Кроме того, правоохранители конфисковали бензовоз, который использовался для перевозки нелегального топлива, и 8 модульных заправочных станций. Общая стоимость изъятого имущества оценивается в более 2 миллионов гривен.

Почему нельзя заправляться некачественным бензином?

Бензин низкого качества может нанести серьезный вред вашему автомобилю. Когда вы заливаете в бак некачественное горючее, то рискуете столкнуться с такими проблемами:

Поломка топливного насоса и фильтра. Частицы грязи и примеси, которые содержатся в фальсификате, забивают фильтр и повреждают насос.

Проблемы с двигателем. Некачественное топливо может привести к детонации, снижению мощности, увеличению расхода топлива и появлению нагара на деталях двигателя.

Быстрый износ других деталей. Фальсификат негативно влияет на работу форсунок, катализатора и других систем автомобиля.

Чтобы увеличить прибыль, недобросовестные продавцы добавляют в топливо различные примеси, такие как, спирты, эфиры и другие вещества, которые снижают его качество.