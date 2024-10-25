Популярна АЗС замість бензину продавала “бодягу”: де продавали фальсифікат

На Київщині правоохоронці викрили підпільну автозаправну станцію, яка функціонувала у селищі Крюківщина. Зловмисники реалізовували на ній паливо сумнівного походження: бензин та дизель, вироблені з порушенням усіх норм та стандартів.

Деталі

Як з’ясували детективи Бюро економічної безпеки, АЗС працювала повністю в тіні: без будь-яких дозвільних документів, які б підтверджували законність її діяльності. Нелегальні підприємці не мали ліцензії на роздрібну торгівлю паливом, сертифікатів, що гарантували б якість продукту, а також жодних документів, які б вказували на походження пального. Крім того, на АЗС не було встановлено касових апаратів, що дозволило б контролювати обсяги продажу та ухилятися від сплати податків.

Під час спецоперацій на Київщині правоохоронці завдали відчутного удару по незаконному ринку палива. В результаті обшуків на підпільних автозаправках у Крюківщині, Боярці, Вишневому та Ворзелі було вилучено понад 18 тонн контрафактного дизельного пального та бензину. Крім того, правоохоронці конфіскували бензовоз, який використовувався для перевезення нелегального пального, та 8 модульних заправних станцій. Загальна вартість вилученого майна оцінюється в понад 2 мільйони гривень.

Чому не можна заправлятися неякісним бензином?

Бензин низької якості може завдати серйозної шкоди вашому автомобілю. Коли ви заливаєте в бак неякісне пальне, то ризикуєте зіткнутися з такими проблемами:

Поломка паливного насоса та фільтра. Частинки бруду і домішки, які містяться в фальсифікаті, забивають фільтр і пошкоджують насос.

Проблеми з двигуном. Неякісне пальне може призвести до детонації, зниження потужності, збільшення витрати палива та появи нагару на деталях двигуна.

Швидкий знос інших деталей. Фальсифікат негативно впливає на роботу форсунок, каталізатора та інших систем автомобіля.

Щоб збільшити прибуток, недобросовісні продавці додають до палива різні домішки, такі як, спирти, ефіри та інші речовини, які знижують його якість.