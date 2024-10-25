В одном из украинских городов резко поднимут стоимость проезда в общественном транспорте

В разных городах Украины стоимость проезда в общественном транспорте может отличаться. Как, собственно, и состояние этого транспорта. И вот появилась новая информация для жителей Сум. В городе вырастет тариф на проезд в маршрутках. Вскоре билет будет стоить 15 гривен (сейчас его стоимость 10 гривен), но перевозчики должны полностью проверить все автобусы, сделать их более комфортными, оборудовать GPS-трекерами и т.д.

Об этом сообщили в городской военной администрации

Об этом сообщил начальник военной городской администрации Алексей Дрозденко.

“Между городским советом, МВА и перевозчиками подписан Меморандум о сотрудничестве. Он гарантирует сотрудничество по улучшению уровня транспортных услуг в общине. Перевозчики обязались выполнить все условия, о которых говорил ранее, в определенные сроки», – говорит Дрозденко.

Администрация и перевозчики подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в Сумах возрастет стоимость проезда к упомянутой выше цифре. Перевозчики обеспечат пассажирам комфорт.

Согласно этому Меморандуму, технический осмотр всех автобусов будут проводить каждые 6 месяцев. Кроме улучшения самих маршруток будет обновлен и график их курсирования. Будет увеличено количество вечерних рейсов и на каждой остановке будет табло, где будет содержаться информация о том, когда прибудет тот или иной автобус.

Согласно Меморандуму на бесплатный проезд могут претендовать военные ВСУ, школьники 1-4 классов и члены ДФТГ. Если же перевозчики не выполнят все указанные требования, то повышения тарифа на проезд не будет.

“Спасибо за плодотворное сотрудничество между МВА, городским советом и перевозчиками. Будем работать над более качественным сервисом транспортных услуг в Сумах”, — подытожил Дрозденко.