В одному з українських міст різко піднімуть вартість проїзду у громадському транспорті

В різних містах України вартість проїзду у громадському транспорті може відрізнятися. Як, власне, й стан та вигляд цього транспорту. Й от з’явилася нова інформація для мешканців Сум. У місті зросте тариф на проїзд у маршрутках. Незабаром квиток коштуватиме 15 гривень (зараз його вартість 10 гривень), але натомість перевізники повинні повністю перевірити всі автобуси, зробити їх комфортнішими, обладнати GPS-трекерами тощо.

Про це повідомили у міській військовій адміністрації

Про це повідомив начальник військової міської адміністрації Олексій Дрозденко.

“Між міською радою, МВА та перевізниками підписаний Меморандум про співпрацю. Він гарантує співробітництво задля покращення рівня транспортних послуг у громаді. Перевізники зобов’язалися виконати всі умови, про які говорив раніше, у визначені строки”, – каже Дрозденко.

Адміністрація та перевізники підписали Меморандум про співпрацю в межах якого в Сумах має зрости вартість проїзду до згаданої вище цифри. Натомість перевізники забезпечать пасажирам комфорт.

Згідно з цим Меморандумом технічний огляд всіх автобусів будуть проводити кожні 6 місяців. Також, окрім покращення самих маршруток буде оновлено й графік їх курсування. Буде збільшено кількість вечірніх рейсів, та на кожній зупинці буде табло, де міститиметься інформація про те, коли прибуде той, чи інший автобус.

Згідно з Меморандумом на безкоштовний проїзд можуть претендувати військові ЗСУ, школярі 1-4 класів, та члени ДФТГ. Якщо ж перевізники не виконають всі зазначені вимоги, то підвищення тарифу на проїзд не буде.

“Дякую за плідну співпрацю між МВА, міською радою та перевізниками. Будемо працювати над більш якісним сервісом транспортних послуг у Сумах”, – підсумував Дрозденко.