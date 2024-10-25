Детей до 13 лет могут не пропустить на польской границе: что изменилось?

Во время войны за границу можно выезжать женщинам с детьми, не военнообязанными или освобожденными от мобилизации. Также во время военного положения отменено разрешение на пересечение границы для детей от одного из родителей. То есть условно говоря, если мама с ребенком едет за границу, то разрешение отца на эту поездку не нужно. Хотя на разных таможнях это правило может работать по-разному. Но вот появилась другая информация. Некоторых детей до 13 лет не удалось перевезти через польскую границу. Что случилось и как не попасть в подобную передрягу?

Таким детям нужно иметь специальный электронный документ

Речь о тех детях, которые имеют временную защиту на территории Польши и не достигли 13 лет. Почему именно такой возрастной рубеж поляки не уточняют. Говорят лишь, что для того, чтобы путешествовать между странами ЕС или ехать в Украину и затем повторно возвращаться в Польшу, такие дети должны иметь электронный документ Diia.pl. Можно также загрузить одноименное приложение на телефон и загрузить документ в это приложение. Также детям нужно иметь загранпаспорт.

“Для этой категории лиц при пересечении границы необходимо предъявить действительный загранпаспорт и электронный документ в мобильном приложении Diia.pl. Наличие только справки о присвоении номера PESEL не дает права гражданам Украины на повторный въезд в Польшу или путешествие в другие страны Шенгенского соглашения», — говорится в ответе пограничной службы.

Поэтому тем, кто планирует в ближайшее время какую-нибудь поездку и не имеет этого документа, скорее решайте ситуацию.

Временная защита в Польше

Польша продлила временную защиту для украинцев. По предварительным данным, до 4 марта 2026 года. В Польше на сегодня находится около миллиона украинцев. Страна почти не помогает с бесплатным жильем или социальной помощью, но дает возможность легализоваться, что крайне сложно сделать во многих других государствах.