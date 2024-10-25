Дітей до 13 років можуть не пропустити на польському кордоні: що змінилося?

Під час війни за кордон можна виїжджати жінкам з дітьми, тим хто не військовозобов’язаний, або звільнений від мобілізації. Також на час воєнного стану скасовано дозвіл на перетин кордону для дітей від одного з батьків. Тобто умовно кажучи, якщо мама з дитиною їде за кордон, то дозвіл батька на цю поїздку не потрібен. Хоча на різних митницях це правило може працювати по-різному. Та ось з’явилася інша інформація. Деяких дітей віком до 13 років не вдалося перевезти через польський кордон. Що трапилося і як не потрапити у подібну халепу?

Таким дітям потрібно мати спеціальний електронний документ

Мова про тих дітей, які мають тимчасовий захист на території Польщі й не досягли 13 років. Чому саме такий віковий рубіж, поляки не уточнюють. Кажуть лише, що для того, аби подорожувати між країнами ЄС, чи їхати в Україну й потім повторно повертатися у Польщу такі діти мають мати електронний документ Diia.pl. Можна також завантажити однойменний додаток на телефон й завантажити цей документ в цей додаток. Також дітям потрібно мати закордонний паспорт.

«Для цієї категорії осіб при перетині кордону необхідно пред’явити дійсний закордонний паспорт та електронний документ у мобільному додатку Diia.pl. Наявність лише довідки про присвоєння номера PESEL не дає права громадянам України на повторний в’їзд до Польщі чи подорож до інших країн Шенгенської угоди», — йдеться у відповіді прикордонної служби.

Тож тим, хто планує найближчим часом якусь поїздку і немає цього документа, мерщій вирішуйте ситуацію.

Тимчасовий захист у Польщі

Польща продовжила тимчасовий захист для українців. За попередніми даними до 4 березня 2026 року. В Польщі станом на сьогодні знаходиться близько мільйона українців. Країна майже не допомагає з безкоштовним житлом, чи соціальною допомогою, але дає можливість легалізуватися, що вкрай складно зробити в багатьох інших державах.