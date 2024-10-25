Теплі осінні дні скоро залишаться позаду: перший сніг вже не за горами

Насолоджуючись осіннім теплом українці вже почали забувати, що “на носі” зима. Та незабаром погода їм про це нагадає. Комфортна температура +15 градусів протримається ще кілька днів, а далі на всій території країни почне стрімко холоднішати.

Більш детально про погодні сюрпризи розповіла провідна синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Зокрема вона зазначила, що до кінця поточного тижня на погоду в Україні найсуттєвіший вплив чинитимуть доволі теплі південно-західні повітряні потоки.

З огляду на це у більшості областей України денна температура буде не нижчою за +15 градусів, а на півдні може підійматися навіть до + 17 градусів. Натомість у нічні години буде значно холодніше – від +1 до +7 градусів.

Коли чекати першого снігу?

Стрімке похолодання українські синоптики прогнозують уже на початок наступного тижня, тобто на 28-29 жовтня. Холоди принесуть із собою північно-західні атмосферні фронти. Цілком можливо, що саме в ці дні ми станемо свідками першого у цьому сезоні снігопаду.

На думку Наталії Птухи дивуватися тут власне нічому, адже в Україні перший сніг та заморозки вже роками спостерігаються саме наприкінці жовтня – початку листопада. Проте вона зауважила, що сильних снігопадів поки що не буде. Скоріш за все це будуть опади змішаного характеру, а саме мокрий сніг, що переходитиме у дощ.

Що ж стосується прогнозу на майбутню зиму, морозів у діапазоні -20…-30 градусів українцям чекати не варто. Короткочасне зниження температур звісно ж можливе, та й кількаденні заметілі також. Проте такою тривалою та холодною як, скажімо, 20 років тому зима в Україні вже точно не буде. За останні кількадесят років клімат в Україні став значно м’якшим, тож катання на санчатах та ліпку сніговика скоріш за все доведеться відкласти аж до лютого.