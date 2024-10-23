Стиральная машина будет служить вечно: какое простое действие стоит выполнять раз в 30 дней

Стиральная машина – незаменимый помощник в доме, который способен значительно облегчить нашу жизнь. Однако, как и любая техника, она требует бережного отношения. Соблюдая несколько простых правил эксплуатации, вы сможете продлить безупречную работу вашей стиральной машины на долгие годы. Давайте раскроем один необычный лайфхак, который поможет вашей помощнице служить верой и правдой.

Как продлить жизнь стиральной машины: неожиданный способ

Чтобы ваша стиральная машина служила вам долгие годы, ей необходим регулярный уход. Даже современные модели нуждаются в периодической очистке. Если ваша стиралка имеет функцию самоочистки, не пренебрегайте ею. А если такой функции нет, тогда раз в месяц устраивайте ей «горячую ванну» при температуре 90 градусов.

Как продлить жизнь стиральной машины

Мастера дают несколько простых советов, которые помогут сохранить стиральную машинку в хорошем состоянии и избежать ремонтов.

Не перегружайте. Перегрузка стиральной машины может привести к поломке подшипников и других важных деталей. Следуйте рекомендациям производителя по загрузке белья. Выбирайте качественный стиральный порошок. Агрессивные средства для стирки могут повредить детали стиральной машины. Отдавайте предпочтение экологичным порошкам без фосфатов. Регулярно чистите фильтры. Засоренные фильтры затрудняют работу стиральной машины и могут привести к ее поломке. Раз в месяц проверяйте и чистите фильтры от мусора и ворсинок. Установите стиральную машину на ровную поверхность. Вибрация, вызванная неравномерным полом, может повредить корпус и внутренние детали стиральной машины. Убедитесь, что пол под стиральной машиной ровный.

Регулярный уход за стиральной машиной – это залог ее долговечности и эффективной работы. Соблюдая эти простые правила, вы сможете избежать многих проблем и сэкономить на ремонте.

И еще, в случае поломки обращайтесь к специалистам. Не пытайтесь решить проблему самостоятельно. К счастью сейчас мастера преимущественно приезжают на дом. Поэтому вам не нужно беспокоиться о необходимости транспортировать тяжелую стиралку в сервисный центр. Большинство поломок мастера легко устраняют дома.